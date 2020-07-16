Появилось видео из Пермского края, где у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа

Утром 15 июля в Соликамске Пермского края едва не произошла трагедия: в 8.35 местные жители увидели, как из окна пятого этажа по самодельной веревке спускается мальчик.

- Ребенок хотел гулять, а мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его, - рассказывает очевидец. - Мальчик связал из простыней веревку и начал спускаться из окна пятого этажа. Во время спуска веревка начала рваться, ребенок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/790840" frameborder="0"></iframe> Юный житель Соликамска спускался с пятого этажа по простыне. Видео: телекомпания СОЛЬ ТВ Соликамск..! другой источник

Ребенка осмотрели врачи «скорой помощи», - сообщили в ЕДДС. - Никаких травм мальчик не получил. После осмотра его передали полицейским.

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