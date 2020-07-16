2020-07-16T10:43:32+03:00
Происшествия

Появилось видео из Пермского края, где у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа

Происходящее заметили очевидцы и вызвали спасателей
Виктор Правдин
Поделиться:
Комментарии: comments1
С помощью раздвижной лестницы подростка опустили на землю. Фото: скриншот видео/СОЛЬ ТВС помощью раздвижной лестницы подростка опустили на землю. Фото: скриншот видео/СОЛЬ ТВ
Изменить размер текста:

Утром 15 июля в Соликамске Пермского края едва не произошла трагедия: в 8.35 местные жители увидели, как из окна пятого этажа по самодельной веревке спускается мальчик.

- Ребенок хотел гулять, а мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его, - рассказывает очевидец. - Мальчик связал из простыней веревку и начал спускаться из окна пятого этажа. Во время спуска веревка начала рваться, ребенок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей.

Юный житель Соликамска спускался с пятого этажа по простыне. Видео: телекомпания СОЛЬ ТВ Соликамск..! другой источник

Ребенка осмотрели врачи «скорой помощи», - сообщили в ЕДДС. - Никаких травм мальчик не получил. После осмотра его передали полицейским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа

На помощь мальчику приехали спасатели (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Росприроднадзор выяснил источник загрязнения Камы в Березниках
Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброса химических веществ в Каму
«Ростелеком» расширил и модернизировал систему фото и видеофиксации в столице Прикамья
Минздрав Пермского края: При жаркой солнечной погоде COVID-19 активен
В Пермском крае очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, заболевших 87 за сутки
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения
В Перми женщина попала под колеса собственного «Porsche»
В Прикамье еще 116 пациентов вылечили от коронавируса
Пермь посетит заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов
У баскетболиста, который был на соревнованиях в Перми в поезде украли телефон
В Пермском крае стали известны первые результаты ЕГЭ
Игорь Макарихин остается в ПГНИУ в новом качестве
16 июля обещает стать самым жарким в Прикамье за последние 10 лет
Летним террасам с панорамными окнами разрешено работать в Прикамье
В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом
В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
В Перми мать пятерых детей уволилась из ковид-отделения, чтобы помогать другим семьям
В Пермском крае уголовник схватил 9-летнюю девочку и утащил в кусты
В трех районах Перми планируется отключение холодной воды
В Прикамье завершается строительство обхода Чусового и реконструкция Шоссе Космонавтов
В Перми стали доступна оплата банковской картой и бесплатные пересадки во всем транспорте