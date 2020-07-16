Появилось видео из Пермского края, где у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
Утром 15 июля в Соликамске Пермского края едва не произошла трагедия: в 8.35 местные жители увидели, как из окна пятого этажа по самодельной веревке спускается мальчик.
- Ребенок хотел гулять, а мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его, - рассказывает очевидец. - Мальчик связал из простыней веревку и начал спускаться из окна пятого этажа. Во время спуска веревка начала рваться, ребенок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей.
Юный житель Соликамска спускался с пятого этажа по простыне. Видео: телекомпания СОЛЬ ТВ Соликамск..! другой источник
Ребенка осмотрели врачи «скорой помощи», - сообщили в ЕДДС. - Никаких травм мальчик не получил. После осмотра его передали полицейским.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
На помощь мальчику приехали спасатели (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU