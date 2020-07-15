В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа

15 Июль 2020 2020-07-15T16:19:17+03:00

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- Ребенок хотел гулять, а мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его, - рассказывает очевидец. - Мальчик связал из простыней веревку и начал спускаться из окна пятого этажа. Во время спуска веревка начала рваться, ребенок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей.

В ЕДДС по городу Соликамску «Комсомолке» сообщили, что приехавшие спасатели с помощью раздвижной лестницы спустили ребенка на землю.

- Его осмотрели врачи «скорой помощи», - рассказали в ЕДДС. - Никаких травм ребенок не получил. После осмотра его передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU