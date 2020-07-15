В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
- Ребенок хотел гулять, а мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его, - рассказывает очевидец. - Мальчик связал из простыней веревку и начал спускаться из окна пятого этажа. Во время спуска веревка начала рваться, ребенок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей.
В ЕДДС по городу Соликамску «Комсомолке» сообщили, что приехавшие спасатели с помощью раздвижной лестницы спустили ребенка на землю.
- Его осмотрели врачи «скорой помощи», - рассказали в ЕДДС. - Никаких травм ребенок не получил. После осмотра его передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU