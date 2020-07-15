Коронавирус в Перми, последние новости на 16 июля: в городе открываются стадионы для индивидуальных занятий спортом

Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае на 16 июля 2020 года составляет 4618 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19. Половина новых заболевших – 37 человек - проходят лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди вновь заболевших 21 мужчина, 48 женщин и шесть детей (два мальчика и четыре девочки). Младше 45 лет – 23 человека, 27 человек в возрасте от 45 до 65лет, 19 человек старше 65.

Последние данные по заболевшим в регионе. Фото: Яндекс.

Ежесуточный прирост больных составил 1,7%, коэффициент распространения болезни - 1,01.

За прошедшие сутки в Пермском крае было зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, двое по причинам, не связанным с коронавирусом. Общее количество скончавшихся от COVID-19 составило 102 человека. Еще 70 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Коронавирус выявлен у жителей 16 территорий Пермского края. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице – 30 человек, 15 – в Березниках, Кунгуре и Соликамске по пять заболевших, по четыре человека в Пермском районе и Чернушке, в Октябрьском городском округе - три случая. Еще по одному заболевшему в Березовском, Уинском и Частинском муниципальных округах, Верещагинском, Чайковском, Куединском, Ординском, Осинском и Суксунском городских округах.

«Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.

Свежая статистика по коронавирусу. Фото: covid19_permkrai.

С начала пандемии коронавируса пермские врачи вылечили более 3,5 тысяч пациентов. Накануне было выписано домой еще 130 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 3576.

В Перми для индивидуальных тренировок открывают стадионы. Этот вопрос решался на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 13 июля. Однако важно понимать, что проведение организованных занятий на стадионах пока запрещено, все трибуны тоже будут закрыты.

А вот приходить и индивидуально заниматься спортом, пермякам уже можно. Дирекции спортивных учреждений должны организовать все необходимые мероприятия санитарной обработки. А посетителям во время тренировок рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

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