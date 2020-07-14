2020-07-14T14:21:32+03:00
Общество

Территории Пермского края, где больше всего зараженных коронавирусом

Свободными от COVID-19 остаются только два района
Анна Маркова
Поделиться:
Коронавирус не выявлен только в двух территориях края.Коронавирус не выявлен только в двух территориях края.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае по данным на 14 июля заболевших коронавирусной инфекцией с начала эпидемии выявлено 4543. На лечении находится 901 человек. Дома на карантине находятся 2692 пермяка. Если сравнивать с предыдущей неделей, за последние семь дней заболеваемость в регионе немного выросла.

На этой неделе первый заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Рожнев отметил, что за последнюю неделю ситуация в некоторых территориях края стабилизировалась. В частности, - в Добрянке (на сегодня всего 87 случаев) и Октябрьском округе (266 заболевших).

Лидер по числу заболевших, конечно, Пермь. Всего здесь было зарегистрировано 2897 случаев COVID-19.

Второе место по числу заболевших опасной инфекцией в регионе занимает Октябрьский район. На сегодня, всего заболевших с начала пандемии там выявлено 266. За минувшие сутки их число увеличилось на 7 человек. На днях в округ было направлено по 40 тысяч масок и перчаток, 250 литров кожного антисептика и шампунь для дорожного полотна. Средства раздавали жителям. Всего в округе более 27 тыс. жителей.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Прикамье за последнюю неделю выше, чем в предыдущие дни. Графика Я

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Прикамье за последнюю неделю выше, чем в предыдущие дни. Графика Я

На третьем месте из всех территорий Пермского края большое число зараженных COVID-19 выявлено также в Пермском районе. По данным на этот день всего здесь выявили 234 человека с опасной инфекцией.

Четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в Прикамье занимают Березники. По данным на 14 июля, там с начала эпидемии 225 пациентов с положительным диагнозом на коронавирус. За сутки больных стало больше на 19 человек.

Много заболевших находится и в Чусовом. Они замыкают пятерку территорий Пермского края по самому большому количество заболевших в Прикамье. На сегодня случаев COVID-19 здесь было выявлено 126.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на 14 июля в регионе свободными от коронавирусной инфекции остаются всего две территории - это Косинский и Кочевский районы.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полицейский за два часа смог найти заблудившуюся в лесу женщину
Tele2 в салонах связи Пермского края предлагает кредиты на смартфоны и аксессуары клиентам из стран СНГ
Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги 1 полугодия 2020 года
Школьники Пермского края получат свою «Точку роста»
Устойчивый спрос: все квартиры в новом доме от ПЗСП проданы за полгода до окончания строительства
Бесплатное обслуживание кредитной карты «Кэшбэк на все»
«Без крыши остались несколько семей». Погорельцам из Пермского края нужна помощь
В Перми 29-летнего психбольного, который убил таксиста, заключили под стражу
Чтобы уменьшить пробки, в Перми изменили работу светофоров
На «Азоте» внедряется система видеонаблюдения на промплощадке
В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 69 человек
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
В Перми на Каме перед отдыхающими проплыл труп мужчины
В Перми мужчина поплыл за бутылкой алкоголя и утонул
В Перми температуру на вокзалах будут измерять только приезжающим пассажирам
В Прикамье коронавирусом переболели уже 3446 человек
В Центре социальных выплат Пермского края создан дополнительный телефон
В Перми с 14 июля начнут работать аттракционы в парке имени Горького
В России могут выпустить памятную монету, посвященную 300-летию Перми
В Прикамье разыскивают 42-летнего велосипедиста с татуировкой на плече
Энергетики «ПСК» приступили к запуску горячей воды в микрорайонах Висим и Рабочий поселок
Суперакция: «Комсомольская правда» устраивает распродажу детских журналов