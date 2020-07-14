Территории Пермского края, где больше всего зараженных коронавирусом

В Пермском крае по данным на 14 июля заболевших коронавирусной инфекцией с начала эпидемии выявлено 4543. На лечении находится 901 человек. Дома на карантине находятся 2692 пермяка. Если сравнивать с предыдущей неделей, за последние семь дней заболеваемость в регионе немного выросла.

На этой неделе первый заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Рожнев отметил, что за последнюю неделю ситуация в некоторых территориях края стабилизировалась. В частности, - в Добрянке (на сегодня всего 87 случаев) и Октябрьском округе (266 заболевших).

Лидер по числу заболевших, конечно, Пермь. Всего здесь было зарегистрировано 2897 случаев COVID-19.

Второе место по числу заболевших опасной инфекцией в регионе занимает Октябрьский район. На сегодня, всего заболевших с начала пандемии там выявлено 266. За минувшие сутки их число увеличилось на 7 человек. На днях в округ было направлено по 40 тысяч масок и перчаток, 250 литров кожного антисептика и шампунь для дорожного полотна. Средства раздавали жителям. Всего в округе более 27 тыс. жителей.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Прикамье за последнюю неделю выше, чем в предыдущие дни. Графика Я

На третьем месте из всех территорий Пермского края большое число зараженных COVID-19 выявлено также в Пермском районе. По данным на этот день всего здесь выявили 234 человека с опасной инфекцией.

Четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в Прикамье занимают Березники. По данным на 14 июля, там с начала эпидемии 225 пациентов с положительным диагнозом на коронавирус. За сутки больных стало больше на 19 человек.

Много заболевших находится и в Чусовом. Они замыкают пятерку территорий Пермского края по самому большому количество заболевших в Прикамье. На сегодня случаев COVID-19 здесь было выявлено 126.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на 14 июля в регионе свободными от коронавирусной инфекции остаются всего две территории - это Косинский и Кочевский районы.