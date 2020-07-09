Коронавирус в Перми, последние новости на 10 июля 2020: доля свободного коечного фонда составляет 83%

Общее количество заболевших коронавирусом в Пермском крае на 10 июля 2020 года составляет 4225 человек.

Накануне, 9 июля, в Пермском крае было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, восемь – амбулаторно, на дому, под наблюдением врачей.

Последние два дня заболевших в регионе стало больше. Фото: Яндекс.

Ежесуточный прирост больных составил 1.7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. А коэффициент распространения болезни составляет 1,2.

Из 70 новых инфицированных – 24 мужчины и 46 женщин, дети в этот список не попали. По возрасту новые заболевшие распределились так: младше 45 лет – 14 человек, 30 - в возрасте от 45 до 65 и 26 человек старше 65 лет.

В последние две недели количество заболевших COVID-19 в Пермском крае не превышало 50-55 человек. 8 июля новых заболевших было выявлено 86 человек, а 9 июля коронавирус подтвердился у 70. Но в любом случае количество тех, кто оправился от болезни, превышает число заразившихся опасным вирусом.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

За минувшие сутки из медучреждений Прикамья было выписано 100 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. В итоге на 10 июля 2020 года общее число оправившихся от COVID-19 в регионе составило 3167 человек. Под наблюдением специалистов продолжают оставаться 2608 жителей Пермского края.

Увы, накануне было зафиксировано четыре летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 52, 67, 82 и 87 лет. Таким образом с начала эпидемии в регионе зафиксировано 88 летальных исходов от COVID-19. Еще 53 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

Свежая статистика по коронавирусу. Фото: covid19_permkrai.

Сейчас в Пермском крае общее количество перепрофилированных койко-мест для лечения короновируса составляет 3327, доля свободного коечного фонда более 83%.

Отделения для оказания помощи больным c COVID-19 развернуты в 22 медицинских организациях. В краевой столице – 12 учреждений, остальные - в крупных населенных пунктах: Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле, а также в Пермском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 июля 2020: у половины новых инфицированных не выявлен контакт

Не исключено, что COVID-19 они подхватили в общественных местах [аудио] (Подробнее...)