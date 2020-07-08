Коронавирус в Перми, последние новости на 9 июля 2020: у половины новых инфицированных не выявлен контакт

Очередная резкая вспышка заболевших коронавирусом в Прикамье случилась накануне. В последние две недели в день регистрировалось 50-55 случаев, а 8 июля количество новых заболевших коронавирусом составило 86 человек. 57 человек из них проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди вновь заболевших 30 мужчин, 52 женщины и четыре ребенка (два мальчика и две девочки). Младше 45 лет – 30 человек, 34 человека в возрасте 45-65 и 18 человек старше 65 лет.

В последние две недели в день регистрировалось 50-55 случаев, а 8 июля количество новых заболевших коронавирусом составило 86 человек. Фото: Яндекс.

- Среди новых инфицированных у 50% зараженных (43 человека) контакт не установлен, - пояснил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - Эти данные показывают, что даже сейчас жителям Прикамья стоит сохранять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты. Также, не забывайте сохранять социальную дистанцию 1,5-2 метра, чаще мыть руки и соблюдать общие правила гигиены. Сейчас эпидемическая ситуация в крае зависит от наших с вами действий.

Всего с начала эпидемии общее число выявленных заболевших в регионе составляет 4155 человек. Свыше трех тысяч жителей Прикамья излечились от коронавируса.

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По данным краевого минздрава накануне из медучреждений Прикамья выписано еще 126 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 3067 человек. Коэффициент распространения болезни составляет 1,1.

За четыре месяца в Пермском крае провели свыше 250 тысяч тестов на коронавирус . В среднем за сутки в регионе проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

Свежая статистика по коронавирусу. Фото: covid19_permkrai.

Для перехода региона на третий этап изменения ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 110 тестов в сутки на 100 тыс. человек. В последнюю неделю этот показатель стабильно превышает 110.