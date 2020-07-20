Квартиры для больших семей в ЖК «Медовый» - все для комфорта
Выбор новой квартиры – это важное событие для всей семьи. И надо, чтобы новое жилье устраивало каждого ее члена, чтобы исполнились желания каждого, и у всех нашелся любимый уголок: для мамы – просторная кухня и большой балкон, где можно выращивать цветы, для ребенка - светлая детская комната и игровая площадка во дворе, для папы – гостиная с местом для удобного дивана и парковка для машины.
А еще немаловажно, чтобы приобретение квартиры не стало слишком большой нагрузкой для семейного бюджета.
Чтобы найти квартиру, удовлетворяющую всем этим условиям, отправимся на экскурсию в жилой комплекс «Медовый». Он расположен не в центре города, примерно в 20 минутах от центра, но в этом немало плюсов. Шума меньше, зелени больше. Доехать до него легко на машине, к тому же рядом остановка автобуса.
Фото: «СтройПанельКомплект»
Квартиры на любой вкус
ЖК «Медовый» застройщик реализует с 2013 года. Здесь проживает около 1500 семей и активно ведется строительствоследующих кварталов. Всего на участке застройки расположится 47 домов.
В ЖК «Медовый» представлены квартиры от 37 до 82 квадратных метров. Для семей с детьми особенно популярны 3-комнатные квартиры, а также планировки вро-формата. В квартирах предусмотрены гардеробные зоны, кухни-столовые, ниши под шкафы-купе и другие элементы, которые позволят организовать пространство максимально удобно и функционально разместить системы хранения.
Фото: «СтройПанельКомплект»
Квартиры от «СтройПанельКомплект» сдаются с полной отделкой. В нее включены такие опции как натяжные потолки и «теплый пол» в сан.узлах. Формат «заезжай и живи» очень удобен для семей с детьми. Вам не нужно заниматься ремонтом, а справить новоселье можно сразу после сдачи дома. Стоимость жилья в нецентральных районах позволяет приобрести больше квадратных метров.
Отделка выполнена в светлых бежевых тонах, что позволит легко подобрать обстановку и создать гармоничный интерьер. Фото: «СтройПанельКомплект»
Фото: «СтройПанельКомплект»
Застройка комплекса квартальная, в каждом квартале – просторные дворы. Летом здесь много зелени и цветов. Для малышей – разнообразные горки и игровые модули, для ребят чуть постарше – турники, workout площадка, баскетбольная площадка, столы для настольного тенниса. В каждом квартале – свои развлечения. И это здорово! Дворы располагают к активным играм и способствуют общению!
Спортивные зоны пользуются популярностью и у взрослого населения. Заняться спортом можно не покидая территорию комплекса. Фото: «СтройПанельКомплект»
Не забыты и автомобилисты. Причем, в отличие от центра Перми, в ЖК «Медовый» не будет разногласий между жильцами – что важнее и нужнее: детские площадки или парковки. Здесь места хватит на всех. Парковки расположены по периметру домов, поэтому дворы не будут заставлены машинами, и в них могут гулять и пожилые люди, и мамы с маленькими детьми, и активная ребятня.
Фото: «СтройПанельКомплект»
Все для комфорта
Кроме разнообразных площадок для детей и взрослых, в «Медовом» до мелочей продумана инфраструктура кварталов. Здесь работают торговые центры, салоны красоты, аптеки и детские клубы – все, что нужно для комфортной жизни.
Вся бытовая инфраструктура – в шаговой доступности. Фото: «СтройПанельКомплект»
На территории комплекса застройщик – «СтройПанельКомплект» ведет строительство детского сада на 280 мест, который будет возведен до конца 2020 года.
Раздолье для всех возрастов
Жилой комплекс «Медовый» выбирают для проживания молодые пары и семьи с детьми. Детские площадки в любом комплексе всегда заполнены малышами разных возрастов. Дети играют, мамы общаются, и все обязательно находят себе друзей после заселения! Нередко квартиры в ЖК «Медовый» приобретают разные поколения одной семьи – ведь стоимость жилья в нецентральных районах позволяет приобрести больше квадратных метров. Так бабушки и дедушки проживают недалеко от любимых внуков, что способствует совместному времяпровождению, без утомительных поездок.
«СтройПанельКомплект» отзывы новоселов.
Праздники двора, которые проводит застройщик для жителей, неизменно собирают большое количество участников, формируют традиции добрососедства и пространство дружбы.
Дворы располагают к активным играм и способствуют общению! Фото: «СтройПанельКомплект»
Новоселье – это легко!
Стоимость жилья в нецентральных районах расширяет ваши возможности при покупке. Фото: «СтройПанельКомплект»
Приобрести квартиру в ЖК «Медовый» можно с помощью разных программ - помимо банковской ипотеки СПК предлагает собственные финансовые решения по программе «Купить легко», в которую включены различные финансовые инструменты, например рассрочка от застройщика, помощь в реализации вторичного жилья и другие. В отделе продаж менеджер подробно расскажет об объекте, подберет наиболее комфортную для семьи программу покупки, отправит заявку в банк.
Фото: «СтройПанельКомплект»
*«Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. Ставка по ипотечному кредиту – 5,99% на весь период кредитования, первоначальный взнос 15% от стоимости приобретаемого жилья. Срок кредитования: до 20 лет.
Спокойный район Кондратово позволяет вам наслаждаться тишиной, гармонией и экологичностью пространства, вместе с тем не отнимая много времени на поездки до центра. Близость реки и окружение лесного массива создают в районе проживания экологически благоприятную и эстетически приятную атмосферу.
Фото: «СтройПанельКомплект»
Звоните в отдел продаж АО «СтройПанельКомплект» и мы с удовольствием познакомим вас с жилым комплексом«Медовый» и подберем программу покупки с комфортным ежемесячным платежом.
Фото: «СтройПанельКомплект»
Отдел продаж в ЖК «Медовый»:
ул. Красавинская, 6, офис 119
Тел. (342) 214-05-11
Застройщик: АО «СтройПанельКомплект», ООО «СЗ «Медовый-2», ООО «СЗ «Медовый-4».
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ № 214.
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф
ЖК «Медовый» является номинантом в голосовании «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае»
ИСТОЧНИК KP.RU