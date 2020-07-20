Квартиры для больших семей в ЖК «Медовый» - все для комфорта

Выбор новой квартиры – это важное событие для всей семьи. И надо, чтобы новое жилье устраивало каждого ее члена, чтобы исполнились желания каждого, и у всех нашелся любимый уголок: для мамы – просторная кухня и большой балкон, где можно выращивать цветы, для ребенка - светлая детская комната и игровая площадка во дворе, для папы – гостиная с местом для удобного дивана и парковка для машины.

А еще немаловажно, чтобы приобретение квартиры не стало слишком большой нагрузкой для семейного бюджета.

Чтобы найти квартиру, удовлетворяющую всем этим условиям, отправимся на экскурсию в жилой комплекс «Медовый». Он расположен не в центре города, примерно в 20 минутах от центра, но в этом немало плюсов. Шума меньше, зелени больше. Доехать до него легко на машине, к тому же рядом остановка автобуса.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Квартиры на любой вкус

ЖК «Медовый» застройщик реализует с 2013 года. Здесь проживает около 1500 семей и активно ведется строительствоследующих кварталов. Всего на участке застройки расположится 47 домов.

В ЖК «Медовый» представлены квартиры от 37 до 82 квадратных метров. Для семей с детьми особенно популярны 3-комнатные квартиры, а также планировки вро-формата. В квартирах предусмотрены гардеробные зоны, кухни-столовые, ниши под шкафы-купе и другие элементы, которые позволят организовать пространство максимально удобно и функционально разместить системы хранения.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Квартиры от «СтройПанельКомплект» сдаются с полной отделкой. В нее включены такие опции как натяжные потолки и «теплый пол» в сан.узлах. Формат «заезжай и живи» очень удобен для семей с детьми. Вам не нужно заниматься ремонтом, а справить новоселье можно сразу после сдачи дома. Стоимость жилья в нецентральных районах позволяет приобрести больше квадратных метров.

Отделка выполнена в светлых бежевых тонах, что позволит легко подобрать обстановку и создать гармоничный интерьер. Фото: «СтройПанельКомплект»

Фото: «СтройПанельКомплект»

Застройка комплекса квартальная, в каждом квартале – просторные дворы. Летом здесь много зелени и цветов. Для малышей – разнообразные горки и игровые модули, для ребят чуть постарше – турники, workout площадка, баскетбольная площадка, столы для настольного тенниса. В каждом квартале – свои развлечения. И это здорово! Дворы располагают к активным играм и способствуют общению!

Спортивные зоны пользуются популярностью и у взрослого населения. Заняться спортом можно не покидая территорию комплекса. Фото: «СтройПанельКомплект»

Не забыты и автомобилисты. Причем, в отличие от центра Перми, в ЖК «Медовый» не будет разногласий между жильцами – что важнее и нужнее: детские площадки или парковки. Здесь места хватит на всех. Парковки расположены по периметру домов, поэтому дворы не будут заставлены машинами, и в них могут гулять и пожилые люди, и мамы с маленькими детьми, и активная ребятня.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Все для комфорта

Кроме разнообразных площадок для детей и взрослых, в «Медовом» до мелочей продумана инфраструктура кварталов. Здесь работают торговые центры, салоны красоты, аптеки и детские клубы – все, что нужно для комфортной жизни.

Вся бытовая инфраструктура – в шаговой доступности. Фото: «СтройПанельКомплект»

На территории комплекса застройщик – «СтройПанельКомплект» ведет строительство детского сада на 280 мест, который будет возведен до конца 2020 года.

Раздолье для всех возрастов

Жилой комплекс «Медовый» выбирают для проживания молодые пары и семьи с детьми. Детские площадки в любом комплексе всегда заполнены малышами разных возрастов. Дети играют, мамы общаются, и все обязательно находят себе друзей после заселения! Нередко квартиры в ЖК «Медовый» приобретают разные поколения одной семьи – ведь стоимость жилья в нецентральных районах позволяет приобрести больше квадратных метров. Так бабушки и дедушки проживают недалеко от любимых внуков, что способствует совместному времяпровождению, без утомительных поездок.

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Праздники двора, которые проводит застройщик для жителей, неизменно собирают большое количество участников, формируют традиции добрососедства и пространство дружбы.

Дворы располагают к активным играм и способствуют общению! Фото: «СтройПанельКомплект»

Новоселье – это легко!

Стоимость жилья в нецентральных районах расширяет ваши возможности при покупке. Фото: «СтройПанельКомплект»

Приобрести квартиру в ЖК «Медовый» можно с помощью разных программ - помимо банковской ипотеки СПК предлагает собственные финансовые решения по программе «Купить легко», в которую включены различные финансовые инструменты, например рассрочка от застройщика, помощь в реализации вторичного жилья и другие. В отделе продаж менеджер подробно расскажет об объекте, подберет наиболее комфортную для семьи программу покупки, отправит заявку в банк.

Фото: «СтройПанельКомплект»

*«Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. Ставка по ипотечному кредиту – 5,99% на весь период кредитования, первоначальный взнос 15% от стоимости приобретаемого жилья. Срок кредитования: до 20 лет.

Спокойный район Кондратово позволяет вам наслаждаться тишиной, гармонией и экологичностью пространства, вместе с тем не отнимая много времени на поездки до центра. Близость реки и окружение лесного массива создают в районе проживания экологически благоприятную и эстетически приятную атмосферу.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Звоните в отдел продаж АО «СтройПанельКомплект» и мы с удовольствием познакомим вас с жилым комплексом«Медовый» и подберем программу покупки с комфортным ежемесячным платежом.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Отдел продаж в ЖК «Медовый»:

ул. Красавинская, 6, офис 119

Тел. (342) 214-05-11

Застройщик: АО «СтройПанельКомплект», ООО «СЗ «Медовый-2», ООО «СЗ «Медовый-4».

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ № 214.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф

ЖК «Медовый» является номинантом в голосовании «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае»