2020-07-03T10:46:36+03:00
Общество

В Пермском крае подростка, который планировал массовое убийство в школе, приговорили к реальному сроку

Также ему назначено принудительное лечение у психиатра
Анна Маркова
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Фото: Василий Вахрин
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В Чердынском районном суде сегодня огласили приговор 15-летнему подростку, который планировал массовое убийство в местной школе.

3 июля суд приговорил его трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача психиатра.

- Судебное заседание было закрытым, юноша обвинялся по статьям «Убийство» и «Приготовление к преступлению», суд признал его виновным, - сообщили «КП» в Чердынском районном суде Пермского края.

Напомним, история с школьником из Прикамья, который планировал массовое убийство, попала в СМИ и соцсети в день трагедии в Благовещенске, где студент колледжа устроил стрельбу в итоге погиб один человек и трое получили ранения.

14 ноября в соцсетях была опубликована тетрадная страничка, на которой детским почерком был написан «план действий»: «достать деньги, достать оружие, сделать СВУ (самодельное взрывное устройство), выждать момент, убить минимум 50 человек».

На этой же страничке рисунки двустволки и аббревиатура АУЕ «арестантский уклад един» (название и девиз неформального молодежного сообщества, которое требует соблюдения воровского кодекса).

Однако осуществить задуманное подросток из Чердыни не успел, информация о его намерениях попала в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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