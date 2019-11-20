2019-11-20T13:54:49+03:00
Происшествия

Подростка из Чердыни, который планировал убить «минимум 50 человек», положили на лечение в клинику

В ситуации разбирается Следственный комитет
Алена ОВЧИННИКОВА
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В Чердынь - разбираться с ситуацией - выехали криминалисты следственного комитета.В Чердынь - разбираться с ситуацией - выехали криминалисты следственного комитета.Фото: Василий Вахрин
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Сейчас 14-летний школьник из Чердыни, который собирался убить «минимум 50 человек», проходит лечение в клинике, где лечат психические расстройства. Есть информация, что мальчик и ранее страдал душевным заболеванием, а после того, как о его намерениях стало широко известно, ребенка поместили в больницу под наблюдение врачей.

Напомним, история с подростком из Пермского края, который планировал массовое убийство, попала в СМИ и соцсети в день трагедии в Благовещенске, где студент колледжа устроил стрельбу в итоге погиб один человек и трое получили ранения.

14 ноября в соцсетях была опубликована тетрадная страничка, на которой детским почерком был написан «план действий»: «достать деньги, достать оружие, сделать СВУ (самодельное взрывное устройство), выждать момент, убить минимум 50 человек».

На этой же страничке рисунки двустволки и аббревиатура АУЕ «арестантский уклад един» (название и девиз неформального молодежного сообщества, которое требует соблюдения воровского кодекса).

Однако осуществить задуманное подросток из Чердыни не успел, информация о его намерениях попала в правоохранительные органы.

- Никаких противоправных действий подросток не совершил, - прокомментировали историю в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Тем не менее, если первоначально проверку по этому случаю проводила полиция, то потом материалы передали в Следственный комитет. Накануне для того, чтобы разобраться в ситуации, в Чердынь выехали криминалисты ведомства, однако комментировать происходящее в СКР не стали. Отказались от комментариев и в Управлении образования Чердынского района.

- Информация о Columbine в СМИ и соцсетях очень вредит современным подросткам, - поделились в правоохранительных органах. – После нападения в пермской школе № 127 у несовершеннолетних появился всплеск интереса к этой теме и другим деструктивным группам. Отчасти, причина здесь в том, что современным подросткам просто некуда себя деть. Дворы перекрыты заборами, в подъездах – системы контроля. Куда им идти? Было ли куда пойти этому подростку в Чердыни? Этот вопрос надо внимательно изучать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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