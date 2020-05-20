«От боли глаза на лоб лезли». Офицер из Перми рассказал, как борется с коронавирусом

9 мая 59-летний отставной капитан полиции из Перми Алексей Сысолин почувствовал недомогание: поднялась температура, появилась слабость, затруднилось дыхание.

- Вообще болезни обходят меня стороной, - говорит Алексей. - Так повезло, что за всю жизнь я болел всего пару раз. Поэтому никогда не вызывал врачей и не пил таблетки. Этот раз не стал исключением. Когда почувствовал недомогание, решил просто ждать, когда станет лучше.

Но лучше Алексею не стало. А через четыре дня он уже не мог ходить.

- От боли глаза на лоб лезли, - вспоминает офицер. - Температура перевалила за 38 градусов. Такое чувство, что внутренности руками выворачивают, а на груди – бетонная плита. Голова как не своя. Дошло до того, что я молил Бога закончить эти мучения. Жена не смогла на меня смотреть и вызвала скорую.

После осмотра медиков Алексея увезли в МСЧ №6, сделали компьютерную томографию и поставили диагноз «пневмония».

- Положили в палату и взяли анализы на коронавирус, - продолжает Алексей. – А пока ждали результат, ежедневно вливали по четыре капельницы. Температура не спадала, а врачи просто разводили руками. Через четыре дня пришли

анализы, подтвердился коронавирус, и меня увезли в МСЧ № 1.

Алексея положили в палату, где были еще два пациента с коронавирусом: 30-летний молодой человек и взрослый мужчина.

- Парень эту заразу переносит легко, - говорит Алексей. – А нам – старшему поколению – очень тяжело. Каждое утро ставят уколы с антибиотиками, дают по три таблетки четыре раза в день, но не говорят, что это за лекарство. Когда спрашиваем у медсестер, чем нас лечат, говорят, что сами не знают и добавляют, что руководствуются приказами врачей.

Алексея удручает, что врачи не дают никаких прогнозов.

- Хоть бы сказали, что у вас, к примеру, сейчас плавное протекание болезни или наоборот, - тревожится мужчина. – Неизвестность пугает больше всего. Но есть один забавный момент – врачи в их защитных костюмах. Непонятно, кто тебе дает таблетки и ставит уколы, мужчина или женщина. Из-за респираторов даже по голосу невозможно понять. Кормят неплохо, еду оставляют под дверью в коридоре.

Но аппетита у Алексея нет уже две недели.

- Только недавно начал есть кашу, - рассказывает Алексей. – Почти две недели сидел на воде и морсе. Не знаю, где я мог заразиться. Моя жена работает урологом в больнице. Думаю, что вирус попал к ней на одежду, а потом на меня. Потому что в больнице у нее я не был. Сама она сдала уже второй анализ на коронавирус. Первый был отрицательный, ждем второго, но чувствует она себя хорошо. Никому не пожелаю переболеть этой заразой. Надеюсь, скоро окажусь дома.

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