Коронавирус в Перми, последние новости на 28 июня 2020: коэффициент распространения COVID-19 наконец-то стал меньше единицы

В Роспотребнадзоре РФ опубликовали данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявили 55 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае на данный момент достигло 3529.

- Коэффициент распространения болезни составляет 0,99 процента, - сообщили в краевом Минздраве. – То есть он стал меньше единицы. Для сравнения: на 26 июня этот показатель был 1,03. А это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

В краевом оперативном штабе заявили, что если положительная динамика по заболеваемости коронавирусом сохранится, то в начале следующей недели примут решение о снятии ограничений с 1 июля для детских садиков, площадок для детей, учреждений дополнительного образования, бассейнов, летних кафе.

Динамика распространения коронавируса в Пермском крае. Инфографика: Яндекс.

Ежесуточный прирост больных составил 1.6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. С онлайн-картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus по следующей ссылке.

- Из 55 новых инфицированных – 26 мужчин, 28 женщин, 1 ребёнок, - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 25 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Карта распространения COVID-19 в Пермском крае. Инфографика: краевой оперштаб.

В оперативном штабе Прикамья по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае обсудили план по снятию ограничений в регионе с 1 июля. В начале следующей недели там проанализируют динамику заболеваемости. В случае, если она будет положительной, рассмотрят возможность снять ограничений с 1 июля следующим сферам деятельности:

- уличным кафе и «летникам». Обязательное требование: расстановка столов на расстоянии 1,5 м, регулярная дезинфекция поверхностей, исключение проведения массовых мероприятий;

- музеям и выставочным залам;

- торговым залам площадью до 800 кв. м;

- молочным кухням;

- выездной Службе крови;

- МФЦ по предварительной записи по всем видам услуг;

- образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);

- общественным организациям и научным институтам;

- детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.

Следующий шаг предусматривает открытие: - соцучреждений, оказывающих услуги населению:

- фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также с 1 июля могут вернуть прежнее время продажи алкоголя – с 8.00 до 23.00.

- Это станет возможным, если до 30 июня не случится резких вспышек заболевания коронавирусом, - предупредили в оперштабе. - За последние три дня индекс распространения коронавируса неуклонно снижался.

Проект снятия ограничений из-за коронавируса в Прикамье. Инфографика: краевой оперштаб.

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