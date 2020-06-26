Смягчение ограничений в Пермском крае: откроются детские сады и уличные кафе

В Перми 26 июня прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в регионе. На нем обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, а также план по снятию ограничений с июля.

В случае положительной динамики по коронавирусной инфекции, с 1 июля ограничительные меры будут ослаблены и начнут работать:

Уличные кафе. Планируется открыть уличные кафе и «летники». Обязательное требование: расстановка столов на расстоянии 1,5 м, регулярная дезинфекция поверхностей, исключение проведения массовых мероприятий;

- детские площадки, детские сады, в том числе, частные.

- торговые залы площадью до 800 кв. м;

- молочные кухни;

- выездная Служба крови;

- МФЦ по предварительной записи по всем видам услуг;

- образовательные учреждения (кружки, допобразование и другое);

- общественные организации и научные институты;

Следующий шаг предусматривает открытие: - соцучреждений, оказывающих услуги населению:

- фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также с 1 июля могут вернуть прежнее время продажи алкоголя – с 8.00 до 23.00.

- Это станет возможным, если до 30 июня не случится резких вспышек заболевания коронавирусом, - предупредили в оперштабе. - За последние три дня индекс распространения коронавируса неуклонно снижался. Во вторник, 23 июня, он составлял 1,08, вчера – 1,06, сегодня – 1,03.

В оперштабе рассказали, когда в Перми снимут ограничения по коронавирусу 00:00 00:00

Откроются музеи

Также пермякам разрешено посетить архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Прогуляться можно будет и на территории Завода Шпагина.

- Культурные учреждения Пермского края под открытым небом будут доступны для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий, - сообщается информация с оперштаба.

Средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции никто не отменял, поэтому пермяков просят о них не забывать.

Также власти разрешили в регионе активный туризм.

Начнется поэтапное открытие загородных лагерей

На первом этапе откроются пять приближенных к Перми лагерей: «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». В них смогут отдохнуть около 2 тысяч детей.

- Эти лагеря подтвердили готовность к заезду с учетом дополнительных мероприятий по безопасности, - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю. - Получены санитарно-эпидемиологические заключения, персонал прошел медосмотры и гигиеническое обучение, предоставлен допуск к работе с детьми. Закуплен необходимый объем дезинфицирующих средств и дополнительное оборудование, сформирован запас средств индивидуальной защиты.

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