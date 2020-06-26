Власти приняли решение о частичном снятии ограничений в режиме самоизоляции

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:44:09+03:00

Посетить музеи пермяки смогут, не заходя в здания. Фото: архив "КП"

Пермякам разрешили посещать музеи и ходить на сплавы

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Послабление ограничительных мер в Пермском крае озвучили на оперативном штабе 26 июня.

Пермяки могут посетить архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Прогуляться можно будет и на территории Завода Шпагина.

- Культурные учреждения Пермского края под открытым небом будут доступны для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий, - сообщается информация с оперштаба.

Средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции никто не отменял, поэтому пермяков просят о них не забывать.

Также власти разрешили в регионе активный туризм.

Напоминаем, решением оперштаба режим самоизоляции в Прикамье продлен до 14 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU