Власти приняли решение о частичном снятии ограничений в режиме самоизоляции
Послабление ограничительных мер в Пермском крае озвучили на оперативном штабе 26 июня.
Пермяки могут посетить архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Прогуляться можно будет и на территории Завода Шпагина.
- Культурные учреждения Пермского края под открытым небом будут доступны для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий, - сообщается информация с оперштаба.
Средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции никто не отменял, поэтому пермяков просят о них не забывать.
Также власти разрешили в регионе активный туризм.
Напоминаем, решением оперштаба режим самоизоляции в Прикамье продлен до 14 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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