Хлопнул ладонью по попе: в Перми учителя математики судят по обвинению в домогательствах к восьмикласснице

- Валерий Николаевич, мы всей семьей хотим поддержать вас в непростой ситуации. Надеемся, что это недоразумение разрешится, и вы сможете вернуться на работу в школу. За два года преподавания математики в нашем классе вы научили ребят любить и понимать свой предмет, дети ходили на ваши уроки с удовольствием, - пишут в соцсетях слова поддержки 49-летнему учителю математики, которого сейчас судят по обвинению в домогательствах.

Подписали петицию 700 человек

Пермский педагог с 24-летним стажем оказался на скамье подсудимых по обвинению в совершении «Насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего». Сначала он находился под домашним арестом, сейчас – под подпиской о невыезде.

Выпускники учителя, чье дело слушается сейчас в суде, не согласны с обвинениями и создали петицию, где объясняют, что он внимательный и чуткий преподаватель, профессионал своего дела. Эту петицию подписали уже более 700 человек.

Они говорят, что его выпускники поступают в вузы. Как классный руководитель, Валерий Николаевич организует поездки в города России, прививает детям любовь к спорту и имеет два десятка благодарственных писем. А отвечает перед законом он за то, что поставил ученице заслуженную «двойку».

Процесс закрытый

Все случилось прошлой весной. Якобы отстающая по математике восьмиклассница пришла к педагогу на пересдачу. Но вместо того, чтобы решать задания, начала выпрашивать «тройку». Учитель и хлопнул ей тыльной стороной ладони по попе, мол, иди лучше задачки решай. Девочка ушла, выполнила задание и получила заслуженную «тройку». А через неделю информация попала в правоохранительные органы...

Уголовное дело по ч.3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего» было возбуждено в середине апреля 2019-го, а в мае 2020-го передано в суд.

- По камерам видно только перемещение в коридоре между кабинетами, ничего более, - объясняют создавшие петицию пермяки. - Заявление никто не подавал, поступила анонимная информация.

Судебный процесс закрытый, так как потерпевшая - несовершеннолетняя. Ни в школе, ни в департаменте образования ситуацию до вынесения приговора не комментируют. А наказание педагогу грозит нешуточное.

- С учетом обстоятельств и личности подсудимого гособвинитель запросил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы и дополнительным наказанием в виде ограничения свободы и запрета заниматься педагогической деятельностью, - рассказали «КП»-Пермь» в прокуратуре Орджоникидзевского района Перми.

26 июня на заседании в суде педагог скажет последнее слово, затем судья уйдет в совещательную комнату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Суксуне прошел суд над учителем физкультуры, который стрелял в детей

Бывшего педагога приговорили к обязательным работам (Подробнее...)