2020-06-27T12:34:28+03:00
Общество

В редакции «КП» поздравили победителей конкурса «Дом моей мечты» от компании ПЗСП и «Комсомольской правды»

Им вручили сертификаты на бытовую технику номиналом 15 тысяч рублей каждый
Андрей МАТЛИН
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Вот они, наши победители!Вот они, наши победители!Фото: Андрей МАТЛИН
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Вот и завершился масштабный фотоконкурс «Дом моей мечты». В пермской редакции «Комсомольской правды» мы поздравили победителей и вручили им подарочные сертификаты от наших партнеров.

Напомним, 2 марта «КП - Пермь» и наш партнер – ООО«Торговый дом ПЗСП» запустили весенний конкурс с прекрасным солнечным названием и с не менее прекрасными призами победителям – «Дом моей мечты». Многие пермяки знают, что более 1000 загородных домов построено на территории Пермского края по проектам и из материалов строительной компании ПЗСП.

В течение трех месяцев участники этого конкурса публиковали на сайте perm.kp.ru фотоснимки своих загородных домов или коттеджей, построенных на основе проектов компании ПЗСП или с использованием материалов этой компании при строительстве.

В условиях конкурса мы объявили, что будет два победителя конкурса. Первого определили путем народного голосования сами читатели, поставив наибольшее количество лайков. Второго победителя выбрал наш партнер ООО «Торговый дом ПЗСП».

Всего фотографии своих домов, строящихся из материалов ПЗСП, на конкурс прислали 15 пермяков. Конкурс был запущен на сайте Комсомольская правда – Пермь и опубликован в социальных сетях. Тысячи лайков, десятки репостов и комментариев. И вот настал час поздравить победителей.

По результатам народного голосования победила семья Климовских. Они строят дом в Пермском районе в деревне Кеты.

Дом семьи Климовских. Фото Натальи Маркеловой

Дом семьи Климовских. Фото Натальи Маркеловой

- Наш дом мы начали строить 6 лет назад и вот, наконец, недавно справили, - рассказала Надежда Климовских. – Когда приступали к стройке, в семье нас было четверо, а теперь пятеро, но нам будет не тесно в просторном коттедже. Строительством у нас занимались в основном мужчины – папа и старший сын. Теперь сын уже студент авиационного техникума. А когда ему было 9 лет, они с папой вместе делали фундамент, а потом вдвоем кровлю настилали. Теперь все наши соседи, даже строители по профессии, приходят к нашим мужчинам посоветоваться, как и что лучше построить. И мы всем советуем приобретать материалы в ПЗСП.

Наш партнер ООО «Торговый дом ПЗСП» отдал предпочтение семье Шишкиных. Они также стали победителями конкурса. Их дом построен по проекту АО «ПЗСП» Кентавр-3.

Дом семьи Шишкиных. Фото Владимира Шишкина.

Дом семьи Шишкиных. Фото Владимира Шишкина.

- Мы раньше ютились впятером в двухкомнатной квартире, - вспоминает Наталья Шишкина. – Было тесно, и мы стали подумывать о собственном доме. В Торговом доме ПЗСП нам подобрали проект, который нам очень понравился. И вот мы уже живем в нашем замечательном коттедже. Теперь строим еще гараж, и также из материалов ПЗСП. Нам всем очень нравится новый дом. А старшая дочка решила стать строителем. Она поступила в строительный университет в Санкт-Петербурге.

Владимир и Наталья Шишкины. Фото Марины Хариной.

Владимир и Наталья Шишкины. Фото Марины Хариной.

Мы от всей души поздравили наших победителей и вручили им сертификаты в магазин бытовой техники на сумму по 15 тысяч рублей.

Стройте дома по проектам и материалами строительной компании ПЗСП и участвуйте в конкурсах «Комсомолки»

Строительные материалы от ООО «Торговый дом ПЗСП» вы можете заказать здесь:

Газобетонные блоки https://td-pzsp.ru/catalog/wall_blocks/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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