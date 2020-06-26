2020-06-26T19:12:22+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 27 июня 2020: с 1 июля могут открыть детские садики, летние кафе, молочные кухни

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Прикамье на 27 июня [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Востребованная услуга в условиях коронавируса.Востребованная услуга в условиях коронавируса.Фото: Василий Вахрин
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По данным Роспотребнадзора на этот момент, в Пермском крае за предыдущие сутки было выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3474. Ежесуточный прирост больных составил 1.7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. С онлайн-картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus по следующей ссылке.

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Динамика выявленных заражений в Пермском крае. Фото: Яндекс.

Динамика выявленных заражений в Пермском крае. Фото: Яндекс.

Из 58 новых инфицированных – 19 мужчин, 37 женщин, 2 ребёнка (2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье на данный момент составляет 1,03.

Карата распространения коронавируса в Пермском крае. Фото: краевое правительство.

Карата распространения коронавируса в Пермском крае. Фото: краевое правительство.

В оперативном штабе Прикамья по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае обсудили план по снятию ограничений в регионе с 1 июля. В начале следующей недели там проанализируют динамику заболеваемости. В случае, если она будет положительной, рассмотрят возможность снять ограничений с 1 июля следующим сферам деятельности:

- уличным кафе и «летникам». Обязательное требование: расстановка столов на расстоянии 1,5 м, регулярная дезинфекция поверхностей, исключение проведения массовых мероприятий;

- музеям и выставочным залам;

- торговым залам площадью до 800 кв. м;

- молочным кухням;

- выездной Службе крови;

- МФЦ по предварительной записи по всем видам услуг;

- образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);

- общественным организациям и научным институтам;

- детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.

Следующий шаг предусматривает открытие: - соцучреждений, оказывающих услуги населению:

- фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также с 1 июля могут вернуть прежнее время продажи алкоголя – с 8.00 до 23.00.

- Это станет возможным, если до 30 июня не случится резких вспышек заболевания коронавирусом, - предупредили в оперштабе. - За последние три дня индекс распространения коронавируса неуклонно снижался.

Проект этапов снятия ограничений. Фото: инфографика краевого оперштаба.

Проект этапов снятия ограничений. Фото: инфографика краевого оперштаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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