Зацепило: проще освоить китайскую грамоту, чем вернуть переплату за налог

Бизнес предпринимателя из Перми Евгения Морозова, как и многие, пострадал от всеобщей коронавирусной изоляции. У него магазин мягкой мебели. Евгений весной заплатил страховые взносы, но буквально через месяц началась пандемия.

Переплата в 7 тысяч

Страховые взносы для предпринимателей снизили. Таким образом у Евгения образовалась переплата около 7000 рублей, о чем он узнал, зайдя в личный кабинет налогоплательщика на сайте Налоговой инспекции.

- В то же время у меня была недоимка за другой налог в размере 50 рублей, - рассказывает предприниматель. - Я решил оплатить долг, что мне удалось сделать меньше чем за одну минуту. Потом попытался вернуть переплату, но… провозившись минут 15, я бросил это дело.

Хождения по сайту

В личном кабинете на главной странице предпринимателя есть кнопка - «зачесть» переплату. То есть в первую очередь налоговая предлагает не вернуть деньги, а перенаправить «в счет предстоящих платежей», а уже потом предлагается вернуть ее на личный счет.

Чтобы это сделать, налогоплательщику нужна «квалифицированная электронная подпись, выданная любым удостоверяющим центром, входящим в сеть доверия Минкомсвязи России, а также выполнить определенные настройки». Предлагается два варианта: «Протестировать возможность подписания документов» или «Я не знаю, есть ли у меня нужная электронная подпись».

- Электронной подписи у меня нет, я нажал «протестировать» и чуть голову не сломал, - рассказывает Евгений. - Я владею компьютером на уровне обычного пользователя, могу работать в стандартных программах, но тут меня спрашивают:

«В случае если раньше Вы пользовались плагином «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» для доступа в ЛК ИП по сертификату желательно обновить плагин на самую последнюю версию. Скачать плагин можно по следующей ссылке. Внимание! В браузерах Firefox версии 52 и выше прекращена поддержка NPAPI-плагинов, в связи с чем работа КриптоПро ЭЦП Browser plug-in временно невозможна».

Квест решил не проходить

- То есть я сначала должен изменить настройки в своем браузере, установить плагин, потом установить «криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012 (например, сертифицированная версия КриптоПро CSP 4.0 R3)», а потом что-то еще и еще. В общем, этот квест я решил не проходить, бросил все после установки плагина, даже возвращаться к этому не хочу. По случаю пойду в налоговую и по-старинке напишу заявление на бумаге.

КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОЙ

С вопросом: «Почему заплатить налоги предприниматель может, сделав пару кликов в личном кабинете, а чтобы вернуть переплату - нужна электронная подпись, получить которую удаленно оказалось непросто», мы обратились в налоговую инспекцию Пермского края.

- Изменение настроек в браузере и установка дополнительных программ необходима в целях информационной безопасности и конфиденциальности, которая есть в личном кабинете налогоплательщика, - объяснили в ведомстве. - Это в интересах самого плательщика.

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