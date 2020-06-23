2020-06-23T08:50:20+03:00
Общество

«Успеть до 30 июня». В пермских школах возобновляется очная подача документов в первые классы

А с 1 июля уже начнется прием на свободные места
Алена ОВЧИННИКОВА
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Планируется, что этой осенью за парты сядут 16 400 первоклассников.Планируется, что этой осенью за парты сядут 16 400 первоклассников.Фото: архив "КП"
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23 июня в Перми возобновляется очная подача документов в первые классы. Об этом сообщила на своей странице в Instagram начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.

Приемная кампания в этом году началась, как и обычно, 1 февраля. Родители имели возможность прийти в школу и подать документы о приеме ребенка в первый класс. Также это можно было сделать и в электронном виде.

А в марте возможность очно написать заявление и подать документы в первый класс стала недоступна из-за начавшейся эпидемии коронавируса.

- Сегодня в школах города возобновляется очная подача документов, - проинформировала родителей будущих первоклассников Людмила Серикова. - Напомню, что с марта месяца запись в первый класс шла только электронно. Сейчас каждый, кто подал заявление электронно, может принести оригиналы документов в школу.

Чтобы сделать это, у родителей есть одна неделя. Однако чтобы не допускать массового скопления людей, важно прийти в учебное заведение в указанное время, которое можно узнать, позвонив в школу. Телефон приемной комиссии можно найти на сайте школы.

А вот прием на свободные места начнется уже с 1 июля. О количестве свободных мест в первые классы можно будет узнать 30 июня, на сайте школы.

Планируется, что этой осенью за парты сядут 16 400 первоклассников. Свои двери для них откроют 94 муниципальных школы и 5 частных учебных заведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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