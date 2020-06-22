Зачисление в пятые классы элитных пермских школ пройдет без тестирования

Коронавирус внес коррективы в новую инициативу городского департамента образования. В этом году, напомним, в пятые классы элитных пермских школ и гимназий решили проводить дополнительный набор. Всего было открыто около 700 мест для талантливых учеников, которые хотят продолжить учебу в школах с углубленным изучением предметов.

В апреле родители написали заявления, в конце мая эти дети прошли собеседование по электронному портфолио, где указаны все достижения ребенка с начала учебы в школе. Планировалось, что следующий этап - тестирование по основным предметам – будет проводиться в июне, но из-за того, что режим самоизоляции в Перми еще не вышел на второй этап, его отменили.

- Прием будущих пятиклассников пройдет по результатам собеседования по электронному портфолио, - сообщили в городском департаменте образования. – Родителям необходимо подтвердить намерение о зачислении ребенка в школу не позднее 24 июня на сайте «Электронное портфолио школьника». До этого же дня нужно определиться с одним учебным заведением, если ребенок участвовал в индивидуальном отборе сразу в нескольких школах и может быть в них зачислен.

Минимальный порог баллов для зачисления в 5-е классы на свободные места установлен каждой школой и указан на официальном сайте образовательного учреждения. Минимальный порог баллов не является гарантией зачисления в школу, он лишь подтверждает участие в конкурсном отборе.

Сейчас уже определены списки ребят, которые преодолели установленный минимальный порог баллов и входят в списочный состав рейтинга по количеству заявленных свободных мест. Каждому из них на электронную почту отправлено приглашение для зачисления в школу.

До конца июня родители будут приглашены в школу для подачи заявления. В этот же период могут быть направлены приглашения и тем ребятам, которые по результатам индивидуального отбора превысили минимальный порог, установленный школой, но приглашены не были. Такие школьники будут зачислены на места тех, кто принял решение поступить в другую школу.

Все вопросы по процедуре поступления в пятые классы можно получить в том образовательном учреждении, в которое планируется поступать, или по телефону департамента образования администрации Перми (342) 212-95-20.

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