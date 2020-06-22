Поступить в пермские техникумы стало проще

В Пермском крае началась приемная кампания в колледжи и техникумы. Экзамены при этом ребятам сдавать не придется - прием будет проходить по оценкам в аттестатах. Исключение - только для поступающих на творческие профессии.

Число бюджетных мест выросло

- Традиционно в Пермском крае большое количество желающих поступить в наши учреждения профессионального образования, - рассказала министр образования региона Раиса Кассина. - За последние годы значительно увеличилось финансирование отрасли: обновляется оборудование, строятся новые корпуса, общежития и мастерские. Хочу отметить, что в этом году у нас беспрецедентное увеличение бюджетных мест. По некоторым специальностям - сразу в 2-3 раза. Например, на перспективное направление «Информационные технологии» открылись 540 новых мест. Всего в учреждения профессионального образования более 15 тысяч бюджетных мест. Шансы поступить есть у всех, ждем ребят в наших колледжах и техникумах!

Значительно увеличилось количество бюджетных мест по направлениям «Нефтеперерабатывающая промышленность» - на 240 и «Машиностроение» - на 230. Выросло число мест для желающих работать на транспорте, в строительстве, энергетике. Всего поступить в техникумы и колледжи на бюджетной основе смогут почти 16 тысяч человек. Все это нужные и важные для Прикамья специальности, а значит, после завершения учебы ребята легко смогут найти себе работу.

Заявления от абитуриентов учебные заведения будут принимать до 14 августа, причем до 10 июля документы надо подавать только в электронной форме или по почте. После этого срока можно будет принести их в техникум или колледж и лично, но со всеми мерами предосторожности - в масках и перчатках.

Подать заявления можно хоть в 10 разных учебных заведений. Но определиться с выбором надо будет до 15 августа - это последний день приема оригиналов аттестатов. А уже 18 августа фамилии тех, кто зачислен в техникум или колледж, появятся на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте.

Вас ждут!

Вчерашним школьникам, а также их родителям, порой непросто бывает определиться с выбором места для дальнейшей учебы. Помочь в этом им готовы сами учебные заведения. Сотрудники техникумом и колледжей оперативно отвечают на все вопросы будущих абитуриентов - и по телефонам, и по электронке, и даже в соцсетях. И хотя традиционные Дни открытых дверей в этом году не смогли состояться, некоторые учреждения среднего профессионального образования провели их в режиме zoom-конференций.

- С 18 июня открылся прием документов для поступления в Пермский химико-технологический техникум, - рассказал директор техникума Сергей Панченко. - В сегодняшних непростых условиях техникум использует новые возможности. Работает мобильный многоканальный телефон приемной комиссии. Ежедневно абитуриенты могут связаться со специалистами техникума. Создан и запущен в работу новый сайт образовательного учреждения, включая мобильную версию. На сайте работает вкладка «Поступи онлайн», на которой абитуриент может подать заявление на обучение в дистанционном режиме и направить сканы необходимых документов для поступления. Еженедельно в социальной сети «ВКонтакте» проходит прямой эфир со специалистами техникума, где можно получить текущую информацию по работе приемной комиссии и ответы на вопросы абитуриентов.

ВАЖНО!

Список документов, необходимых для абитуриентов:

- документ об образовании;

- копия паспорта;

- фото;

- медсправка 086У.

Получить справку можно в поликлинике, они уже работают. Но если возникнут какие-то проблемы, справку можно сдать в приемную комиссию и позднее.

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