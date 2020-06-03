Прием в вузы в Перми - 2020: когда пройдет и как подавать документы

Какие особенности сдачи ЕГЭ и как пройдет прием в вузы в Перми в 2020 году, обсудили на заседании правительства Пермского края.

ЕГЭ для выпускников Перми и Пермского края пройдет с 3 июля по 8 августа 2020 года. Пробные экзамены состоятся 29 и 30 июня. Об этом сообщила министр образования и науки Раиса Кассина.

Сдавать экзамен надо будет только тем, кто собирается в этом году поступать в вузы. Тем, кто не хочет получать высшее образование, аттестаты выдадут без сдачи ЕГЭ.

В аудитории во время экзаменов будут сидеть от 5 до 10 выпускников. Перед входом каждому экзаменующемуся выдадут маски и перчатки и измерят температуру.

Подача документов в вузы в 2020 году пройдет только дистанционно. Лично приносить их не надо. Сканы аттестата и прочих документов надо будет направить либо на сайты выбранных вузов, либо через портал Госуслуги на сервис «Поступай в вуз».

Начало приема документов – 20 июня. Последний срок подачи – 17 августа.

При этом, как сообщил ректор ПГНИУ Игорь Макарихин, абитуриентам вовсе не требуется предоставлять электронную цифровую подпись.

По словам ректора, сейчас активизировались разные мошенники, которые предлагают абитуриентам за деньги получить электронную подпись.

- Примером такого навязывания совершенно ненужных услуг являются объявления вроде: «Скидка 50 процентов на электронную цифровую подпись для абитуриентов», - отметил Игорь Макарихин. – Еще раз повторю – абитуриенты могут подать документы без всяких цифровых подписей.

Зачисление в вузы пройдет в следующие сроки:

- целевой набор на бюджетные места – 20 августа;

- основное зачисление на бюджетные места на дневное и вечернее обучение (1 этап) – 26 августа;

- окончательное зачисление на свободные бюджетные места (2 этап) – 31 августа;

- зачисление на платные места – 31 августа;

- зачисление на заочное обучение на бюджетные места – 14 сентября.

Учебный год в вузах начнется, как обычно, 1 сентября.