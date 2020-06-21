«Вы – герои наших дней». Дмитрий Махонин поздравил медиков с праздником [видео]
Сегодня, 21 июня, профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Глава региона Дмитрий Махонин поздравил их и поблагодарил за самоотверженный труд.
«Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Жители Пермского края всегда с уважением относились к труду медиков, а в этом году все окончательно убедились – мир держится на ваших плечах. Порой только от вашего профессионализма и ответственности зависит самое ценное – жизнь человека.
Мы искренне гордимся, что в Пермском крае лучшие медицинские работники – преданные делу, отзывчивые, готовые трудиться, не жалея себя. Вы успешно боретесь с коронавирусом, проводите уникальные операции, ежедневно лечите людей в больницах и поликлиниках, занимаетесь реабилитацией. С каждым днем растет количество и взрослых, и детей, сумевших благодаря вам победить болезни.
Вы – герои наших дней. Низкий вам поклон за мужество, терпение, умение преодолеть любые испытания. Мы обязательно будем заботиться о вас, и создавать достойные условия для работы и жизни.
Поздравление Дмитрия Махонина с Днем Медицинского работника.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, оптимизма, благодарных пациентов. Пусть поддержка родных и близких придает энергию и силы для новых свершений».
ИСТОЧНИК KP.RU