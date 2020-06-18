Стало известно, когда в Перми снимут режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 23 июня. Тем не менее власти региона обращают внимание на настроение пермяков, которые устали от ограничительных мер, и, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию, снимают ряд ограничений, принятых с начала эпидемии: открылись торговые центры, парикмахерские, разрешено посещать кладбища, запускают фонтаны, разрешены прогулки на набережной.
Но жителей региона интересуют главный вопрос, когда, наконец, снимут все ограничения и жизнь вернется в привычное русло. Об этом в прямом эфире радио «КП-Пермь» на 96.6 FM мы поговорили с советником главы Пермского края и членом оперативного штаба по противодействую распространения коронавируса в Пермском крае Дмитрием Жебелевым
- Дмитрий, когда снимут все ограничения?
- Это зависит только от нас самих, - объясняет Жебелев. - Если большинство из нас будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и сидеть дома, если, не дай бог, заболеют, тогда снятие всех ограничений, кроме обязательства носить маски, снимут через четыре недели. Либо это случится раньше, если изменятся рекомендации Роспотребнадзора.
- Что делать, чтобы случаев заражения было меньше?
- Необходимо делать всего три вещи, которыми пользуются другие страны, сумевшие сдержать распространение коронавирусной инфекции, - объясняет советник главы региона.
Правильное тестирование
Мы должны тестировать в 30, а лучше в 50 раз больше людей, чем выявляем больных. Это показатели тех стран, где эпидемию удается контролировать. Количественно мы здесь укладываемся. Организационно и информационно - не всегда. Здесь нам есть над чем работать.
Выявление контактов
Оно должно происходить быстро, при этом мы должны выявлять не менее 70 процентов контактировавших с зараженным.
Изоляция зараженных и контактировавших с ними
Для них изоляция должна быть жесткой. Более жесткой, чем апрельская изоляция.
- Если соблюдать перечисленные пункты идеально, никаких других ограничений нам не понадобится вообще, - считает Жебелев.
- Пермский край называют медленно выходящим из режима ограничений, нет ли в этом утверждении ошибки?
- Конечно, есть, - рассуждает советник главы региона. - Напротив, наш регион рано выходящий и один из лучших в России по темпам выхода из эпидемии коронавируса на первом его этапе. Глядя на Москву, которая снимает ряд ограничений, кажется, что у нас они до сих пор сохранились. Но то, что сделала Москва недавно, мы сделали уже 12 мая. И произошло это потому, что пермяки ответственно подходили к соблюдению режима самоизоляции.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»