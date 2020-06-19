Команда кинорежиссера Павла Лунгина построит в Прикамье городок 18 века, а в Перми – дореволюционную улицу

Из-за коронавируса проекты по многим фильмам были отложены, но постепенно съемочные группы возобновляют свою деятельность. Например, съемки уже начались в Новгороде, в Санкт-Петербурге.

В Пермь тоже приходят известия о возобновлении запланированных кинопроектов. В частности, в команде кинорежиссера Павла Лунгина, которая собирается снимать в Прикамье детский игровой фильм «Василиса», пообещали прислать в Пермскую кинокомиссию эскизы макета городка 18 века, который киношники хотят выстроить для съемок где-нибудь в Пермском крае, а также - городской улицы 19 века, которая, предположительно, разместится на территории завода имени Шпагина в Перми.

В Оханске сохранились многочисленные жилые дома и лавки купцов конца XIX – начала XX века. Фото: www.filminperm.ru

- Мы рассчитываем, что эти объекты будут долговечными, не такие «картонные», как на съемках «Сердца Пармы», тогда мы сможем их включить в наш атлас локаций для потенциальных киносъемок, и здесь смогут снимать свои фильмы другие режиссеры, - говорит председатель Пермской кинокомиссии Владимир Соколов. – Сейчас в нашем атласе 71 локация, но мы рассчитываем, что будем добавлять в него в год хотя бы по десятку новых объектов.

Дома для элиты тех лет. Сталинский ампир в Березниках. Фото: www.filminperm.ru

- Это известный в кино факт: после того, как Питер Джексон снял в Новой Зеландии «Властелина колец», туристический поток там вырос в несколько раз, - говорит киноменеджер Андрей Вилисов, который начинал составлять этот атлас, а теперь работает в Москве. – Когда, например, сняли фильм «Географ глобус пропил», турфирмы организовывали сплавы по местам съемок. Это ведь тоже – развитие и популяризация Пермского края. Кроме того, после «Географа» Усьва стала популярным местом для съемок. Туда приезжали снимать «Время первых», «Топор войны», «Сердце Пармы», сериал «Территория».

Природа в Прикамье - на любой вкус. Гора Колпаки в Горнозаводском районе. Фото: www.filminperm.ru

Не природой единой

В атлас прикамских кинолокаций вскоре могут войти также пермские подвалы и заброшенная церковь в Оханске – там собираются снимать фильм-хоррор «Формула страха».

Военная база возле Кольцово. Хочешь, снимай кино про войну, хочешь, - фильм ужасов. Фото: www.filminperm.ru

- У нас много мест для съемок таких фильмов, - говорит Владимир Соколов. – Например, у нас много заброшенных ракетных шахт и других бывших военных объектов. В Прикамье неплохо сохранились и образцы сталинского ампира. В Москве для «исторических» киносъемок выстроен макет старого города, но он уже «изъезжен» вдоль и поперек, и съемочным группам нужно что-то новое.

Наверное, нигде нет столько заброшенных ракетных шахт, как в Прикамье. Фото: www.filminperm.ru

- Конечно, сейчас всех в первую очередь интересует наша природа, - говорит Андрей Вилисов. – Таких ландшафтов, как в Прикамье, в Подмосковье точно нет – у нас степи на юге, тайга на севере. Но и кроме пейзажей у нас много интересного. Например, недавно меня в одной съемочной группе попросили подыскать для съемок купеческий городок. Прислали эскизы художника, каким он примерно должен быть. Я посмотрел рисунки и поразился: это ведь в точности наш Оханск! В киногруппе тоже были приятно удивлены почти стопроцентному совпадению с их видением, когда я им принес фотографии оханских улиц.

Верхне-Чусовской женский монастырь. Фото: www.filminperm.ru

- Когда мы начинали составлять атлас кинолокаций Пермского края, мы привезли из Москвы профессионального локшейн-менеджера и известного кинопродюсера, - рассказывает Андрей Вилисов. - Неделю ездили и смотрели. Они говорили: «Это может быть интересно!». То есть в своей основе атлас это не только мнение пермяков о том, что может заинтересовать съемочные группы, но и видение опытных профессионалов в области кино, которые занимаются подбором мест для съемок.

Так в Верхне-Чусовском женском монастыре складывают дрова. Фото: www.filminperm.ru

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