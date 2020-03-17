Павел Лунгин снимет в Прикамье фильм-сказку «Василиса»

Кинорежиссер Павел Лунгин, известный зрителям по фильмам «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Братство», этим летом приедет со съемочной группой в Пермский край.

Свой следующий фильм он решил адресовать детской аудитории - снять фильм-сказку «Василиса» в жанре «магического реализма» по сценарию своей ученицы Анны Денисовой.

В российском Минкульте уже утвердили субсидии для этой картины. Предполагается, что бюджет ленты составит около 150 миллионов рублей, прокат запланирован на апрель 2021 года. Планируется, что роли взрослых героев могут сыграть Петр Мамонов, Светлана Степанковская и Людмила Полякова.

- Это история, которая немножко напоминает сказку «Снежная Королева»: девочка идет спасать своего друга, зачарованного современными волшебниками, - объяснил замысел картины Павел Лунгин в своем видеоанонсе, опубликованном в соцсетях. - Кай делал замок изо льда, а мой герой поддался искушению войти в мир гламура и денег. Детям по девять лет.

Часть средств на съемки фильма выделят из бюджета Прикамья.

- Как объясняет Павел Лунгин, он хотел бы снять этакий российский вариант Гарри Поттера, - рассказал секретарь Пермской кинокомиссии Владимир Соколов. - И для натурных съемок очень подойдут прикамские пейзажи. Ну а компьютерную графику, которой будет много в фильме, создадут на студии в Москве.

Как объяснил Владимир Соколов, съемки в Прикамье будут проходить в июне и июле этого года - в деревнях Комарово, Большая Липовая и Усть-Гаревая в Добрянском районе, а также в Ильинском и в поселках Кусье-Александровский и Пашия Горнозаводского района, некоторые сцены будут сниматься в Перми.

- Режиссер несколько раз приезжал в Прикамье, чтобы выбрать натуру, съемочная группа отсмотрела много мест, - рассказал Владимир Соколов. - Партнер из Добрянки предложил ему организовать студийную базу в Шеметях. Массовых сцен в кинокартине не будет, поэтому массовку вряд ли будут набирать, но руководители съемочной группы согласились взять в качестве стажеров на съемки пермских студентов.

Недавно фильм «Василиса» прошел первый тур отбора проектов, которым в Пермском крае предоставят так называемые рибейты - возмещение за счет краевого бюджета до половины расходов, понесенных во время съемок на прикамской земле.