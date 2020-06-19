«Это займет пять минут, но спасет жизнь твоему генетическому близнецу». 23-летняя учительница рассказала, как стала донором костного мозга

О донорстве крови слышали все, а вот о донорстве костного мозга существует много страхов, мифов и стереотипов. Известно, что стать донором костного мозга может каждый, кто сдаст кровь и подпишет соглашение о вступлении в национальный регистр. А что дальше? Как это поменяет жизнь и взгляды человека? Что произойдет, когда найдется генетический близнец, которому будет нужна твоя помощь? Мы встретились с донором костного мозга из Перми, которая прошла все эти этапы. Она рассказала, как это происходило в ее жизни.

Попала в регистр еще студенткой

Татьяне Сизовой 23 года, она учитель географии и окружающего мира в пермской школе. Девушка попала в национальный регистр доноров костного мозга еще студенткой.

- В России об этом говорят очень мало, я и сама узнала об этом случайно, - рассказывает Татьяна. - Во время учебы в вузе у нас проходила акция по сдаче донорской крови. Я всегда хотела стать донором, но кровь у меня не взяли из-за нехватки веса. Вместо этого предложили сдать кровь и стать донором костного мозга. Я вместе с одногруппницей решилась.

- Если вы нам понадобитесь, мы обязательно позвоним, - сказали ей после того, как Татьяна сдала четыре миллилитра крови для определения ее HLA-фенотипа (набора генов, отвечающих за тканевую совместимость, - Ред.).

Это случилось в 2016 году. Девушка сдала кровь и забыла об этом. А через два с половиной года ей действительно позвонили: у человека обнаружилось онкологическое заболевание. Врачи взяли у него анализ и начали искать донора в базе доноров костного мозга. И нашли Татьяну, чей генотип полностью совпадал с генотипом больного.

- Меня, когда я сдавала кровь в вузе, попросили оставить два сотовых телефона – свой и кого-то из близких, - продолжает педагог. - Я дала мамин, свой за это время успела поменять. Мама ничего не знала про регистр, и долго не могла понять: кто ей звонит и зачем, но все-таки дала мой новый номер. А когда набрали меня и сказали, что нужна помощь, я сначала испытала страх неизвестности, который потом сменился радостью, что я смогу помочь кому-то, и моя мечта сбудется!

У донора на любом этапе остается право отказа от донации. Фото: Виктор Правдин

Кровь прогоняют через специальный аппарат и возвращают обратно

На пути к осуществлению мечты Татьяне нужно было сдать повторные анализы. Это она сделала в Перми. Через несколько месяцев ей позвонили из Федерального регистра доноров костного мозга в Кирове и попросили приехать на обследование.

- Вежливый персонал, замечательные врачи, - вспоминает девушка. – Мне объяснили, как будет проходить процедура, взяли целый список анализов и отпустили. А через несколько дней пригласили на донацию.

Все переезды, проживание в гостинице, сдача анализов и курс уколов для стимуляции выработки костного мозга в кровь для Татьяны, как и для всех доноров костного мозга,

были бесплатны. Но денег за спасение жизни неизвестного для тебя человека донор тоже не получает. Во всем мире эта процедура является безвозмездной.

- Сама донация длилась пять-шесть часов, - объясняет Татьяна. – Нужно было по возможности сидеть неподвижно, кровь из одной руки забиралась, попадала в специальный аппарат, где из нее забирались нужные клетки, и снова поступала в организм. Все это время я была под наблюдением медиков, самочувствие было хорошее. Единственный минус в этой процедуре, который я помню, это то, что кости ломило во время уколов. Но этот курс пройти было просто необходимо, потому что они помогают «выгнать» кроветворные клетки из костного мозга в кровь. На следующий день процедура донации повторилась, но по времени она продолжалась чуть более часа.

В тот же день Татьяна смогла сесть на поезд и уехать домой. Отдохнув выходные, она вышла на работу.

Встретиться можно будет только через два года

- У донора на любом этапе остается право отказа от донации, - объясняет Татьяна. – И если он сделает это в последний момент, то человек, которому требуется переливание, может погибнуть. Ведь при подготовке к донации, его тоже готовят: обнуляют иммунитет. И если в нулевой день не ввести необходимые компоненты, он просто может погибнуть. Я понимала, какую ответственность взяла на себя за жизнь другого человека и не могла отказаться, хотя мама не переставала отговаривать меня: «А вдруг это опасно для твоего здоровья?»

Пермячка считает, что этот страх просто из-за незнания. Люди не изучают этот вопрос, поэтому и боятся.

- А в этом совсем нет ничего страшного, - успокаивает Татьяна. - За границей это очень развито, а у нас в стране пока нет. И если донор для больного находится за границей, то для пациента эта процедура будет очень дорогостоящая. Каждый должен знать, что если ты потратишь свое время и сдаешь несколько миллилитров крови, то сможешь впоследствии спасти жизнь своего генетического близнеца!

По законодательству Татьяна только через два года сможет узнать, какого человека помогала спасать врачам. Мужчина это был? Женщина? Мальчик или девочка?

- Мы нет разницы, кто это, в любом случае, это здорово - помочь кому-то и спасти жизнь, если есть такая возможность! – улыбается девушка. - Я бы очень хотела встретиться с этим человеком, и у нас будет такая возможность, если он тоже захочет встретиться со мной. После процедуры донации прошел год, а спустя еще год эта встреча может произойти. Сейчас я общаюсь с координатором той больницы, где он лечится. Мой генетический близнец в настоящее время проходит реабилитацию.

Это непростое для пациента время. У него поменяется группа крови на группу крови донора, но за два года он должен полностью восстановиться.

- Надо же делать мир немножко добрее, поэтому мне радостно, что у человека выпал шанс в виде меня, чтобы жить дальше и верить в лучшее, ведь не всем пациентам врачей-онкологов удается найти донора и вылечиться, - говорит пермская учительница. - Надо чтобы люди об этом знали, потому что многим пациентам необходима их помощь. Это не так трудно и совсем не опасно!

Через месяц после донации Татьяна сдала контрольные анализы, все ее показатели были в норме. За бескорыстную помощь пермячке вручили удостоверение и медаль.

По законодательству Татьяна только через два года сможет узнать, какого человека помогала спасать врачам. Фото: Виктор Правдин

Еще важно знать, что пока донор находится в регистре, ему в любое время могут позвонить и попросить пройти эту процедуру еще раз. Либо для того человека, которому он уже помогал, либо другому, при условии, что генетический код полностью совпадет.

Сегодня в России создается Национальный регистр доноров костного мозга, куда может попасть любой желающий. Донором костного мозга может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний и готовый потратить свое время на спасение жизни незнакомого человека. Для этого нужно сдать кровь на типирование в ближайшем медицинском офисе Инвитро и подписать соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга. КАК СТАТЬ ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА?

Через какое-то время он может стать реальным донором, но может никогда им и не стать. Это зависит от того, подойдет ли его HLA-фенотип конкретному пациенту. Важно на протяжении всего времени после вступления в базу доноров костного мозга информировать сотрудников регистра о перемене места жительства, номера телефона и изменениях в состоянии здоровья. Донорство костного мозга во всем мире происходит безвозмездно, добровольно и анонимно. Все подробности узнайте https://rdkm.rusfond.ru/

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