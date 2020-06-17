2020-06-17T11:36:01+03:00
Общество

«Провел целую спецоперацию». Сотрудник ГУФСИН вернул пенсионеру потерянный на улице кошелек

Благодарный пермяк, получивший назад свои деньги и карты, написал ему на службу благодарственное письмо
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.
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- Кошелек лежал на тротуаре на улице Екатерининской, неподалеку от цветочного магазина, я поднял его, заглянул, может, данные о владельце какие есть, но внутри кроме денежных купюр и карт – кредитной и банковской – ничего не было, - рассказывает 26-летний сотрудник отдела тылового обеспечения ГУФСИН старший лейтенант Александр Зеленов. – Первая же мысль - как искать хозяина? Вспомнил, что друг тоже оставлял свою карту в столовой, ему оттуда прислали рубль и смс, с напоминанием, где он может забрать свою карту.

Александр сделал точно так же, оставив абоненту сообщение, что тоже держит в руках потерянный кошелек.

Как выяснилось позже, свое имущество потерял пермский пенсионер Сергей Васильевич Чаадаев. В тот день он ехал на 69-летний юбилей со дня свадьбы своих пожилых родителей. Оба – ветераны Великой Отечественной войны. Чтобы поздравить их, Сергей Васильевич зашел в цветочный магазин, купил букет цветов, а кошелек случайно выронил, выйдя на улицу.

Потерю мужчина заметил уже возвращаясь домой, но тут увидел на телефоне денежный перевод и сообщение.

- Поначалу подумал, что это мошенники, но все же позвонил по указанному номеру, - вспоминает пенсионер. - Кошелек и все его содержимое в целости и сохранности сотрудник ГУФСИН принес мне прямо к дому. Он большой молодец, сейчас таких мало осталось!

Старший лейтенант уж и думать забыл про этот случай, он произошел 5 июня, но накануне в адрес начальника ГУФСИН России по Пермскому краю Юрия Лымаря пришло благодарственное письмо от пермского пенсионера, который получил назад свои потерянные деньги и банковские карты.

- Я очень признателен этому молодому человеку! В наше время подобные поступки помогают верить, что остались в людях такие человеческие качества, как честность и порядочность. Рад, что мой кошелек нашел именно добропорядочный Александр, иначе шансов его разыскать, да еще и с деньгами, было бы мало, - написал Сергей Чаадаев.

На работе честного и порядочного сотрудника поблагодарили за добрый поступок.

- Он служит у нас в системе уже пятый год и всегда проявляет себя только с хорошей стороны, - рассказали об Александре Зеленове на работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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