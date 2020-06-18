2020-06-17T22:23:20+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 18 июня 2020 года: за сутки от коронавируса умерли 6 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на 18 июня 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Из-за ситуации с коронавирусом власти Прикамья увеличили сроки реализации сертификатов по программе «Молодая семья»Из-за ситуации с коронавирусом власти Прикамья увеличили сроки реализации сертификатов по программе «Молодая семья»Фото: Игорь БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Пермском крае умерли 6 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Также за минувшие сутки в регионе выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

Таким образом по последним данным на утро 18 июня 2020 года в Пермском крае число заболевших коронавирусом составило 2872 человека.

Вечером 17 июня краевой минздрав сообщил, что COVID-19 был выявлен у семи сотрудников родильного дома ГКБ им. Тверье. Роддом сейчас закрыт на прием и выписку. На обсервации под наблюдением медицинских работников там остались 20 пациентов и 94 контактных сотрудника.

Накануне из-за ситуации с коронавирусом власти Прикамья увеличили сроки реализации сертификатов по программе «Молодая семья».

Если раньше господдержкой в 10 процентов от стоимости жилья молодые семьи должны были воспользоваться в течение полугода, то теперь этот срок увеличен до 8 месяцев. А время, в течение которого можно реализовать свидетельство на господдержку в 30-35 процентов от стоимости жилья увеличили с 7 до 9 месяцев. На продление сроков реализации сертификатов могут рассчитывать семьи, получившие документы в период с 1 февраля по 5 мая 2020 года.

Еще одной хорошей новостью стало открытие набережной Камы. Об этом в своем Instagram сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов. Эпидемиологи разрешили сделать это при условии, что будут соблюдаться все меры предосторожности. Набережная откроется 18 июня, на ней будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты, но детские площадки по-прежнему будут закрыты.

Заработают в Перми и фонтаны. Первыми запустят те, что на площади перед Театром-Театром и перед зданием Законодательного собрания.

Общая информация по коронавирусу в регионе:

Ежесуточный прирост больных составил 2,4%. Фото: covid19_permkrai

Ежесуточный прирост больных составил 2,4%. Фото: covid19_permkrai

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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