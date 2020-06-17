2020-06-17T15:03:45+03:00
Общество

«Отказались от одежды и косметики». На что тратили деньги пермяки, пока сидели на самоизоляции

Сервис «Яндекс.Деньги» проанализировал расходы пермяков в период пандемии
Вероника РАНГУЛОВА
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В марте оборот платежей за онлайн-обучение увеличился в 3,8 раза в сравнении с мартом прошлого годаВ марте оборот платежей за онлайн-обучение увеличился в 3,8 раза в сравнении с мартом прошлого годаФото: Василий Вахрин
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Чем занимались пермяки, пока сидели дома на самоизоляции? Сервис «Яндекс.Деньги» проанализировал, на что мы тратили деньги и на чем пытались с экономить.

Итак, этой весной многие горожане спускали деньги на… онлайн-игры. Например, в апреле оборот платежей за игры увеличился в 4,4 раза, а средний чек геймеров вырос на 20 процентов, до 1229 рублей.

В то же время увеличились расходы на обучение и самообразование – онлайн-курсы, лекции, тренинги и мастер-классы.

- В марте оборот платежей за онлайн-обучение увеличился в 3,8 раза в сравнении с мартом прошлого года, а средний чек – в 2,9 раза (до 2307 рублей) - рассказали в компании. – В апреле оборот упал, но в мае мы снова наблюдался небольшой рост.

Еще одна статья расходов – детские товары. Средний чек вырос на 48 процентов, это 1084 рубля.

А теперь о том, на чем мы пытались экономить. Здесь все очевидно. Расходы сократились на кафе и рестораны (они до сих пор в Перми работают только на вынос) и отели. В марте количество платежей уменьшилось на 37 процентов, в апреле – на 91, в мае – на 75 (в сравнении с прошлым годом).

Магазины одежды и косметики тоже остались без покупателей. Средний чек на одежду в мае составил 1169 рублей, на косметику – 440 рублей. Число платежей пермяков за косметику и другие товары для красоты в апреле уменьшилось на 79%, в мае — на 67% по сравнению с этими же месяцами 2019 года. Оборот платежей сократился в апреле и мае на 75% и 74% соответственно. Средний чек в мае стал меньше на 24% и составил 440 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Отказались от одежды и косметики». На что тратили деньги пермяки, пока сидели на самоизоляции
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