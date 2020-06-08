2020-06-08T11:18:57+03:00
Общество

«Мы не сможем все время держать их под колпаком». Профессор медуниверситета рассказала о малышах, заразившихся COVID-19 в детском саду

По мнению Ирины Фельдблюм, из-за ЧП, случившегося в Пермском крае, родителям не нужно бояться отдавать детей в дежурные группы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Специалисты объясняют, что все время держать детей "под колпаком" невозможно.Специалисты объясняют, что все время держать детей "под колпаком" невозможно.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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8 июня в эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) обсуждали новость о том, что в Губахе пять малышей заразились COVID -19 в детском саду. Один ребенок принес вирус из дома и заразил еще четверых дошколят.

Все это случилось в то время, когда многие мамы и папы, пережившие вместе с детьми строгую самоизоляцию, всерьез начинают думать о том, чтобы отдать ребенка в детский сад.

Насколько опасно отдавать детей в дежурные группы, если мама и папа вынуждены выйти на работу? Об этом рассказала наш постоянный эксперт заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- В начале развития пандемии, бытовало мнение, что дети COVID -19 не болеют, сейчас мы понимаем, что это не так, - говорит Ирина Викторовна. - Дети болеют, но болеют достаточно редко. Если собрать всю статистику, то это 1 - 5% максимум от общего числа заболевших. Причем, 94% детей переносят инфекцию бессимптомно или в легких формах.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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Понять, почему коварная инфекция протекает у малышей достаточно легко, пока сказать сложно. Прошло еще слишком мало времени, чтобы специалисты могли утверждать это на основе доказательной медицины.

- Существуют несколько гипотез, объясняющих это, - поясняет Ирина Фельдблюм. - Одна из них такая: у детей те рецепторы, на которые садится вирус, существуют в верхних, а не в нижних дыхательных путях. Поэтому происходит поражение верхних дыхательных путей и происходит это в виде банального ОРВИ. Причем, у детей нередко бывают проявления и со стороны желудочно-кишечного тракта, чего мы не наблюдаем у взрослых.

В настоящий момент у детей из губахинского детского сада болезнь протекает бессимптомно. Причем, при приеме в группу у первого малыша никакой симптоматики обнаружено не было. Болезнь выявили на ранних стадиях, и чтобы наблюдать за ее течением, заболевших детей госпитализировали в больницу.

- Я считаю, что особого беспокойства и паники у родителей эта ситуация вызывать не должна, - считает профессор пермского медуниверситета. - Отдавать детей в детские сады можно и нужно. Это все равно когда-нибудь должно состояться. Мы же не можем держать их под колпаком все время. Во время приема в детских садах проводится медосмотр с измерением температуры. Однако не стоит забывать, что скрытая угроза для здоровья детей все равно существует, как и для тех взрослых, с которыми эти дети контактируют. Поэтому лиц из групп риска от детей, посещающих детские сады, нужно поберечь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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