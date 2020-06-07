Коронавирус в Перми, последние новости на 8 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о случаях заражения коронавирусом в Перми на 8 июня 2020 года. За минувшие сутки заболели еще 68 человек. 50 человек проходят лечение в больницах, остальные 18 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Таким образом сейчас в Пермском крае всего 2135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Прирост за сутки составил 3,2 процента.

- За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 6 медицинских работников Пермского края, - сообщили в региональном Минздраве. - Всего COVID-19 подтвержден у 272 медиков Прикамья.

За все время эпидемии в Пермском крае 68 летальных исходов от COVID-19. В минувшие сутки умерли от коронавируса еще две инфицированные женщины - в возрасте 44 и 92 лет.

Выписаны из больниц за последние сутки 10 пациентов, лечившихся от коронавируса. Общее количество выздоровевших составила 1220 человек.

На карантине находится 2895 жителей Пермского края.

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