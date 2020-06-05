Пермячка, по вине которой погибла ее дочь и еще две женщины, получила реальный срок

В суде Добрянского района огласили приговор 25-летней Евгении М. Девушку признали виновной по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, смертельное ДТП произошло в октябре 2019 года. Евгения с 2-летней дочкой направлялись в Березники в реабилитационный центр на «Ситроен С4».

Евгения с супругом в суде Добрянского района.

В сторону Перми ехали 78-летняя Инесса Пьянкова с двумя племянницами, 62-летней Любовью Семиной, которая приехала к ней в гости из Нижнего Новгорода, и 57-летней Еленой Ипановой из Перми. Они возвращались с кладбища в Усолье, навещали умерших родственников.

За несколько километров до поворота на Добрянку, Евгения на участке с плохой видимостью, попыталась обогнать впередиидущий автобус. Вылетела на большой скорости на встречную полосу и столкнулась с «Ниссан Тиида», в котором ехали три женщины.

В аварии погибла дочка виновницы аварии и две пассажирки «Ниссана», водитель осталась инвалидом. У Евгении - перелом руки и сотрясение, ушибы.

На судебное заседание Евгения приехала с супругом. Женщина снова в положении, ребенок должен появится через несколько месяцев. В перерывах между заседаниями суда с родственниками погибших и пострадавшей она не общалась, не пыталась принести извинений. На суде она вела себя спокойно.

Судья озвучила приговор: «Три года лишения свободы в колонии поселения, два года лишения управления транспортным средством».

Также по решению суда виновница ДТП должна будет выплатить трем дочерям погибших женщин по 600 тысяч рублей каждой, а также 300 тысяч рублей, Елене Ипановой, единственной выжившей в «Ниссане». Итого - более 2 млн рублей.

- Выслушав решение суда, она не скрывала свое возмущение и недовольство, буквально выбежала из зала в канцелярию, чтобы узнать, как подать апелляцию, - рассказывает Яна Смородская, - родственница погибшей в ДТП. - Невозможно было слушать, как судья зачитывал, что дорожные условия были приемлемые, какие правила она нарушила, совершая обгон. Дорога тут не при чем, просто она приняла решение, после которого мы с сестрами осиротели. Смерть наших родных невозможно оценить, но в целом решением суда довольны.

Евгения М. должна будет самостоятельно прибыть на место отбывания наказания.

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