«Попалась же чокнутая семья!» В Перми будут судить женщину, по вине которой в ДТП погибла ее собственная дочь

Трагедия, которая произошла в Добрянском районе в октябре прошлого года, сломала жизни сразу нескольких семей. Родные до сих пор не могут оправиться от горя и поверить в случившееся. Они ищут свидетелей этой аварии, чтобы разобраться, кто виноват в гибели их родственников.

Хотели навестить могилы родных

В тот день, 13 октября, 78-летняя Инесса Пьянкова с двумя племянницами, 62-летней Любовью Семиной, которая приехала к ней в гости из Нижнего Новгорода, и 57-летней Еленой Ипановой из Перми, поехали на кладбище в Усолье, навестить умерших родственников.

За рулем «Ниссан Тиида» была Елена. Женщины хотели засветло вернуться домой в Пермь, поэтому выехали из Усолья еще днем.

Около 17 часов они проезжали по Добрянскому району. За несколько километров до поворота на Добрянку есть небольшой подъем и поворот, как раз в этом месте навстречу женщинам ехал пассажирский автобус. И вдруг из-за него на большой скорости вылетела красная «Ситроен С4», за рулем которой находилась 25-летняя Евгения М. Избежать сильнейшего столкновения водители не смогли. «Ниссан» превратился в груду металла, а капот «Ситроена» сдавило в лепешку.

В аварии также погибла 2-х летняя девочка.

Ехала с дочкой в реабилитационный центр

В этот день Евгения ехала из Перми в Березники со своей двухлетней дочкой в реабилитационный центр, где девочка проходила лечение. Несмотря на то, что ребенок был пристегнут в детском кресле, малышка погибла от удара на месте. Ее мама получила перелом руки и ушиб головы, она осталась жива.

В «Ниссане» на месте аварии погибла Инесса Пьянкова, которая сидела на заднем сидении машины. За жизнь Любови Семиной боролись медики, но спустя несколько часов она умерла в больнице. Водителя с множественными переломами и повреждениями внутренних органов «скорая» увезла в больницу.

По словам свидетелей, которые видели последствия аварии, на дороге были небольшие колеи, шел дождь, асфальт был мокрым. Небольшой подъем и поворот на этом участке создают плохую видимость, обгонять на этом участке автобус было роковой ошибкой.

Любовь Семина после ДТП умерла в больнице. Фото: архив семьи.

Летела со скоростью не менее 100 км в час

Автобус, который обгоняла Евгения, после аварии не остановился, следователи не смогли установить его маршрут. Также им не удалось найти водителя бежевого «Ауди», который ехал за женщиной и остановился после аварии.

Мужчина рассказал другим очевидцам, что ехал за «Ситроен», и у этой машины была высокая скорость, не менее 100 км\ч. Именно этих свидетелей просят откликнуться родственники погибших в «Ниссане».

- В той машине была моя бабушка и двоюродные сестры, - говорит Яна Смородская. - Для меня бабушка была самым близким человеком на свете. Я живу в Италии, и мы каждый день созванивались с ней. Она часто приезжала к нам в гости, отдыхала и помогала мне с детьми. Это был настолько живой, энергичный, неунывающий человек, что этому можно было только позавидовать. В тот день я несколько раз звонила ей, спрашивала, как доехали, как себя чувствует. А вечером трубку она уже не брала. Позже выяснилось, что я звонила ей через три минуты после трагедии. Мы не хотим никого обвинять раньше суда, но то, что водитель «Ситроен» нарушила правила дорожного движения - факт, она должна понести наказание. Через несколько месяцев после аварии она принесла в суд справку о том, что беременна.

В страшной аварии Инесса Пьянкова погибла на месте. Фото: архив семьи.

«Ужасно, что есть такие как вы»

Тем временем, Елена Ипанова, которая была за рулем «Ниссана», провела полтора месяца в реанимации и до сих пор восстанавливается, причиненный вред ее здоровью оценивается как тяжкий.

Мы попытались поговорить с Евгенией, но общаться с журналистами она отказалась. А вот родственникам погибших ее знакомые отправили сообщение:

«Ужасно, что есть такие как вы, попались же тоже на пути, чокнутая семья!».

- Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Уголовное дело передано в суд.

Евгения М., - обвиняемая в уголовном деле, ехала с дочкой в Березники. Фото со страницы девушки из соцсетей.

Максимальное наказание по этой статье - до 7 лет лишения свободы.

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