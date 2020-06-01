2020-06-02T11:56:33+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Подведение итогов конкурса «Дом моей мечты» от компании ПЗСП и «Комсомольской правды»

Победители получат сертификаты на бытовую технику номиналом 15 тысяч рублей каждый
Виктор Правдин
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Фото: pzsp.ruФото: pzsp.ru
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Дорогие подписчики вот и прошло три месяца с начала нашего масштабного фотоконукрса «Дом моей мечты»

Напомним, 3 апреля «КП - Пермь» и наш партнер – ООО «Торговый дом ПЗСП» запустили весенний конкурс с прекрасным солнечным названием и с не менее прекрасными призами победителям – «Дом моей мечты». Многие пермяки знают, что более 1000 загородных домов построено на территории Пермского края по проектам и из материалов строительной компании ПЗСП.

Три месяца участники выкладывали на сайте perm.kp.ru фото своих загородных домов или коттеджей, построенных на основе проектов компании ПЗСП или с использованием материалов компании при строительстве. В условиях конкурса мы прописывали, что победителей будет два. Первого определят путем народного голосования – участник, чье фото наберет больше всего лайков. Второго победителя выберет наш партнер ООО «Торговый дом ПЗСП».

За все время проведения конкурса фотографии своих домов, строящихся из материалов ПЗСП, скинули 15 пермяков. Конкурс был запущен на сайте Комсомольская правда – Пермь и опубликован в социальных сетях. Тысячи лайков, десятки репостов и комментариев. И вот настал час подвести итоги.

По результатам народного голосования победила семья Климовских. Они строят дом в Пермском районе в деревне Кеты.

Фото: Маркелова Наталья

Фото: Маркелова Наталья

Наш партнер ООО «Торговый дом ПЗСП» отдал предпочтение семье Шишкиных. Их дом построен по проекту АО «ПЗСП» Кентавр-3.

Фото: Владимир Шишкин

Фото: Владимир Шишкин

Мы поздравляем наших победителей. Они получают:

-сертификат в магазин бытовой техники на сумму по 15 тысяч рублей!!!

-профессиональную фотосессию с дальнейшей интеграцией в календарь партнера;

-призы от «Комсомольской правды».

Стройте дома по проектам и материалами строительной компании ПЗСП и участвуйте в конкурсах «Комсомолки»

Строительные материалы от ООО «Торговый дом ПЗСП» вы можете заказать здесь: Газобетонные блоки https://td-pzsp.ru/catalog/wall_blocks/

ЖБИ для строительства: https://td-pzsp.ru/zbi/zhbi-dlya-stroitelstva/

Проекты коттеджей: https://td-pzsp.ru/project/

ИСТОЧНИК KP.RU

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