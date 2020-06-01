«Она не сама. Не верю! Уж очень жизнь любила». В Перми выпала из окна 36-летняя женщина

Трагедия произошла в среду, 27 мая, в Индустриальном районе Перми. В 8:40 из окна пятого этажа общежития по улице Качалова,17 выпала 36-летняя Светлана.

- Тело погибшей обнаружила ее сестра, - сообщили в следственном отделе по Индустриальному району. - Видимых следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза. Прорабатываются все версии произошедшего. На данный момент основной причиной произошедшего рассматривается суицид.

Известно, что Светлана проживала в комнате со своей 11-летней дочкой. В момент трагедии женщина была дома одна. Однако подруга погибшей не верит, что Светлана сама ушла из жизни.

- Даже не знаю, что и думать. Мне кажется, что она не сама, уж очень она жизнь любила, да и дочку свою одну бы не оставила, - говорит подруга погибшей.

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