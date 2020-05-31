«Несколько раз пытался покончить с собой». В Пермском крае 26-летний отец двоих детей совершил самоубийство

В четверг, 28 мая, в селе Ошиб Кудымкарского района покончил с собой 26-летний Василий Б.

В Кудымкарском межрайонном следственном отделе СКР по Пермскому краю сообщили, что тело 26-летнего мужчины без признаков насильственной смерти обнаружил в гараже его дядя, который живет в соседнем доме.

- Ранее у погибшего были неоднократные попытки суицида, - сообщили в Кудымкарском следственном отделе. - По факут произошедшего проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза.

Родственник погибшего рассказал «КП», что причиной произошедшего могла стать ссора с женой.

- Я давно не общался с Васей, - рассказывает дальний родственник погибшего. - О случившемся узнал от родни, позвонили на следующий день, сказали, что был выпивший, поссорился с женой. Василий был хорошим человеком, искренним, отзывчивым. При встрече всегда улыбался, друзья его уважали.

У Василия остались двое детей - мальчик и девочка.

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