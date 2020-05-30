«Таких цифр еще не было». Рекордный прирост количества заболевших COVID-19 в Прикамье дала вспышка в Чусовской больнице

За минувшие сутки в Прикамье было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19. И это самая высокая статистика за все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае.

Из новых заболевших 41 человек проходит лечение в больницах, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Общее число инфицированных достигло 1656 человек.

- В сегодняшней статистике прибавились 22 новых случая, выявленных в кардиологическом отделении ГБУЗ ПК «Чусовская больница им В.Г. Любимова», - пояснили ситуацию в краевом минздраве. - Среди зараженных 3 сотрудника больницы и 19 пациентов. Все они без симптомов заболевания, но, тем не менее, были госпитализированы в Лысьвенскую больницу и в медучреждения Перми.

Пациенты, у которых результаты анализов оказались отрицательные, сейчас проходят обсервацию в отделении, где им продолжают лечение основного заболевания.

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Из 70 новых инфицированных - 32 мужчины, 36 женщин и два мальчика. Младше 45 лет – 28 человек, 22 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

- Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома. Я прошу каждого жителя края проявить организованность, самодисциплину, чтобы все мы как можно быстрее могли вернуться к нормальной жизни, - обратился к жителям Пермского края Главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

За время с начала пандемии в Пермском крае выздоровели 928 человек. Произошел 21 летальный исход у пациентов с COVID-19. Еще 35 случаев смерти у инфицированных произошло не от COVID-19.

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