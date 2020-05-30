«Плюс 70». За сутки в Пермском крае выявлено рекордное количество заболевших COVID-19
Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболевшим COVID-19 в Пермском крае. На 30 мая в регионе было выявлено рекордное количество заболевших – это 70 человек!
- Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома. Я прошу каждого жителя края проявить организованность, самодисциплину, чтобы все мы как можно быстрее могли вернуться к нормальной жизни, - обратился к жителям Пермского края Главный санитарный врач региона Виталий Костарев.
Напомним, на 30 мая в регионе выявлено 1656 подтвержденных случаев заболевания. 928 человек выздоровели. На лечении находятся 672 пациента с подтвержденным COVID-19
«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU