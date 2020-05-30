«Плюс 70». За сутки в Пермском крае выявлено рекордное количество заболевших COVID-19

30 Май 2020 2020-05-30T10:49:02+03:00

928 человек выздоровели, на лечении находятся 672 пациента с подтвержденным COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболевшим COVID-19 в Пермском крае. На 30 мая в регионе было выявлено рекордное количество заболевших – это 70 человек!

- Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома. Я прошу каждого жителя края проявить организованность, самодисциплину, чтобы все мы как можно быстрее могли вернуться к нормальной жизни, - обратился к жителям Пермского края Главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

Напомним, на 30 мая в регионе выявлено 1656 подтвержденных случаев заболевания. 928 человек выздоровели. На лечении находятся 672 пациента с подтвержденным COVID-19

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU