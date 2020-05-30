2020-05-30T10:49:02+03:00
Общество

«Плюс 70». За сутки в Пермском крае выявлено рекордное количество заболевших COVID-19

Главный санитарный врач просит пермяков оставаться дома [аудио]
Оксана ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
928 человек выздоровели, на лечении находятся 672 пациента с подтвержденным COVID-19928 человек выздоровели, на лечении находятся 672 пациента с подтвержденным COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболевшим COVID-19 в Пермском крае. На 30 мая в регионе было выявлено рекордное количество заболевших – это 70 человек!

- Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома. Я прошу каждого жителя края проявить организованность, самодисциплину, чтобы все мы как можно быстрее могли вернуться к нормальной жизни, - обратился к жителям Пермского края Главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

Напомним, на 30 мая в регионе выявлено 1656 подтвержденных случаев заболевания. 928 человек выздоровели. На лечении находятся 672 пациента с подтвержденным COVID-19

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Плюс 70». За сутки в Пермском крае выявлено рекордное количество заболевших COVID-19
Пермский аэропорт объявил об отмене нескольких рейсов в города России
Жертвами COVID-19 в Пермском крае стали еще три человека
«Убил беременную жену и трехлетнего сына». Громкое уголовное дело ушло в суд в Пермском крае
Девочке из Пермского края, которой помогали читатели «Комсомолки», сделали операцию
Еще 57 пациентов с COVID-19 выздоровели в Пермском крае
Пермяк задержан за жестокое избиение женщины
«Наталья, вернись к сыну!» В Березниках мать оставила ребенка у сестры и не возвращается уже два месяца
К делу об исчезновении пермяка, пропавшего 1 мая, подключился СК
В восьми территориях Пермского края выздоровели все заболевшие COVID-19
Как проверить температуру сотрудников за 5 секунд
Проведите время дома с пользой и скидками от картам Mastercard Райффайзенбанка
Квартира больше и район получше: Райффайзенбанк выяснил, как льготная ставка по ипотеке повлияла на выбор жилья
«Азот» отметил День химика в особом формате
В Пермском крае фельдшер заболела коронавирусом, работая в средствах индивидуальной защиты
Стало известно, когда в Перми откроются детские сады
Работники пермского «УРАЛХИМа» получили высокие награды
Пермские медики получили 100 тысяч костюмов для работы с коронавирусом от благотворителей
В Пермском крае еще 47 человек заболели коронавирусом
Коронавирус в Перми: МТС дала медикам возможность бесконтактного мониторинга пациентов