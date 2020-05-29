«Полгода бьется со страшной болезнью». Чтобы победить, 11-летнему Альмиру нужна помощь пермяков

Про 11-летнего Альмира Мустафина из Октябрьского района Пермского края «Комсомолка» писала еще в апреле. Этой зимой у парня беспричинно начали опухать пальцы, он начал жаловаться на боли в ногах и руках.

Участковый педиатр после обследования и проверки результатов анализов отправила Альмира на консультацию в детский онкоцентр в Перми. Здесь у ребенка подтвердилось серьезное заболевание - острый лимфобластный лейкоз.

Обычно лейкоз у детей хорошо лечится, но у Альмира выявили нечувствительность к химиотерапии. Сначала ему назначили лекарство Неларабин, но течение болезни оказалось нетипичным и лечение пришлось дополнить еще одним препаратом.

- По рекомендации ведущих московских онкологов был принят протокол лечения, включающий в себя Онкаспар - основной препарат для лечения всех лимфобластных лейкозов, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», Альмир является их подопечным. - Онкологи утверждают, что российские аналоги этого лекарства не обладают такими качеством и эффективностью. Дело в том, что препарат пока что невозможно найти в России. Онкаспар можно купить в Германии, но стоимость его очень высока. Две ампулы, которые сейчас необходимы для лечения Альмира, стоят 420 000 рублей: сумма включает в себя стоимость самого лекарства, доставку в Пермь, а также нужно учитывать, что перевозка Онкаспара осуществляется только при необходимом температурном режиме в термобоксе.

Конечно, у многодетной семьи Альмира средств на дорогостоящий препарат нет, и фонд Берегиня - единственная их надежда. Больше всего на свете парень обожает свою семью, конструкторы Лего и шахматы. Сейчас он лечится в больнице, мужественно переносит тяжелое лечение и мечтает быстрей вернуться домой, к своей семье: родителям, братьям и сестрам. Помочь этой семье воссоединиться можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сначала просто отекали пальцы, а позже оказалось, рак». 11-летний парень из Пермского края борется с тяжелым заболеванием

Перед трансплантацией костного мозга ему необходимо пройти курс лечения новым препаратом (Подробнее...)