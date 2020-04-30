«Сначала просто отекали пальцы, а позже оказалось, рак». 11-летний парень из Пермского края борется с тяжелым заболеванием

Альмиру Мустафину – 11 лет, родом он из Октябрьского района. Сейчас парень находится в детском онкоцентре в Перми и очень скучает по своей младшей сестре и старшему брату.

После наступления Нового, 2020 года у Альмира без причины начали опухать пальчики, вскоре парень начал жаловаться на боли в ногах и руках. Мама отвела сына провериться у педиатра.

Все анализы были хорошие, а результат исследования крови из пальца спорный. Врач отправил Альмира в Пермь, в отделение онкологии. После проведенных обследований у Альмира подтвердилось серьезное заболевание - острый лимфобластный лейкоз.

Обычно лейкоз у детей хорошо лечится, но у Альмира выявили нечувствительность к химиотерапии, поэтому сейчас ему нужно другое лекарство. Московские врачи порекомендовали использовать новое в лечении лекарство - Неларабин. Необходимо сделать три введения препарата, стоимость одного - 73 000 рублей.

Конечно, у многодетной семьи Альмира средств на дорогостоящий препарат нет, и фонд Берегиня - единственная их надежда.

- Откладывать назначенный срок блок-терапии нельзя, поэтому первое введение препарата планируется уже 8 мая, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня». - Общая сумма сбора на лекарство - 213 000 рублей, которые, мы очень надеемся, собрать с вашей помощью. После лечения Неларабином, мальчику показана трансплантация клеток костного мозга в Санкт-Петербурге. Больше всего на свете Альмир обожает свою семью, конструкторы Лего и шахматы. Про таких обычно говорят - талант с рождения. Очень верим, что с вашей помощью мальчик-талант поставит шах и мат своей болезни!