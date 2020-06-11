2020-06-11T11:29:38+03:00
Общество

«Тянуть дальше просто опасно». Талантливому пермскому студенту нужна операция, чтобы учиться в вузе

Металлоконструкция, установленная в позвоночнике Артема Демагина, разрушается, ее необходимо срочно менять
Алена ОВЧИННИКОВА
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На днях Артему исполнилось 17 лет. Фото: семейный архив.На днях Артему исполнилось 17 лет. Фото: семейный архив.
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- Увы, здоровье сына сейчас только ухудшается, у него постоянно открытая рана на спине, искривление прогрессирует, пережимает нерв, поэтому одна стопа стала темно-синей, – объясняет Наиля Демагина, мама Артема.

О 17-летнем парне с тяжелыми диагнозами «Комсомолка» писала не раз. Артем болен с рождения: у него врожденный порок развития головного и спинного мозга, шунтированная гидроцефалия, нарушение функции тазовых органов, деформация стоп, множественные переломы нижних конечностей…

Но за кучей всех этих болячек скрывается острый и цепкий ум. Не так давно Артем на «отлично» окончил школу, сдал ЕГЭ и с легкостью поступил в пермский политех.

Сейчас талантливому студенту нужно срочно оперироваться, чтобы иметь возможность сидеть в инвалидном кресле и посещать лекции в вузе. В позвоночнике у Артема установлена специальная металлоконструкция, она не дает пережимать нервы и сосуды. Однако стоит она уже семь лет, и начала разрушаться. Болты расшатываются и по одному вылезают наружу, разрывая кожу на спине.

Делать операцию в России Артему откровенно страшно, за свою жизнь он перенес их около 30! Во время одной из операций на позвоночнике у него произошел парез кишечника.

Помочь парню пообещали в немецкой клинике. Здесь ему смогут установить новую металлоконструкцию, чтобы иметь возможность сесть в инвалидное кресло. Чтобы Артем уехал на операцию, нужно дособрать еще 4430 евро. Все фонды им отказали, вдобавок вмешалась ситуация с коронавирусом... Ситуация срочная, тянуть дальше нельзя, Артем очень мучается...

Помочь семье талантливого пермского студента можно здесь.

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Металлоконструкция, установленная в его позвоночнике, разрушается (Подробнее...)

Кому кроме Жанны Фриске нужна наша помощь

Не хотите помогать певице? Помогите пермским детям! Например, нужно всего 21 тысячу рублей, чтобы 4-летний Кирилл мог играть с другими детьми (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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