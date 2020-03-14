«Болты разорвали кожу на спине». Талантливому пермскому студенту нужна операция, чтобы посещать лекции в вузе

Артему Демагину из Перми 16. С рождения он был на редкость одаренным: в три года бегло читал, в четыре его приняли в школу, к семи успешно заканчивал третий класс, а недавно на «отлично» окончил школу, сдал ЕГЭ и с легкостью поступил в пермский политех. Но все свои таланты парень с легкостью готов отдать за возможность самостоятельно ходить.

Пять переломов в год

Возможно, кто-то из читателей «Комсомолки» помнит Артема, мы писали о нем в 2014 году, когда шел сбор на очередную операцию. Всего за свою жизнь парень перенес их больше 30. Некоторые прошли неудачно.

У Артема врожденный порок развития головного и спинного мозга, шунтированная гидроцефалия, нарушение функции тазовых органов, деформация стоп, множественные переломы нижних конечностей и море других страшных диагнозов… Он болен с рождения. До трех лет ребенок самостоятельно сидел и активно ползал, но из-за неврологических нарушений мог находиться только в неудобной позе.

Из-за этого страдали все внутренние органы, пережимались нервы и сосуды. Артему провели операцию и установили на позвоночнике металлоконструкцию, после чего запретили активно двигаться.

- Сыну можно было лежать только на животе, - рассказывает Наиля Демагина, мама Артема. - Через два года такого лежания у него стали сами собой ломаться ноги. За год случилось пять переломов. Нас взял на лечение институт Турнера. Артему капали препарат от остеопороза, и почти год их не было вообще. За это время мы добились огромных результатов: Артем научился стоять и со специальной рамкой передвигался по квартире. Когда за 30 минут он проходил 10 метров, для нас это была огромная радость!

Таким Артем был в 2014 году. Фото: семейный архив.

Врачи уже не знают, что с ним делать

Когда мальчику было семь, металлоконструкция в его позвоночнике сломалась и пришлось экстренно ее менять. После тяжелой операции у парня вновь начались переломы.

Тем временем последняя металлоконструкция, которая стоит у Артема уже семь лет, начала разрушаться. Болты, которыми она крепится к позвоночнику, расшатывались и по одному начали вылезать, разрывая кожу на спине. Когда два последних болта вылезли наружу, врачи отправили парня домой, так как больше не знали, что с ним делать. Не знают и сейчас. Ни одна металлоконструкция, установленная Артему в российских клиниках, не отслужила своего срока.

Сейчас талантливому студенту нужно срочно оперироваться, чтобы иметь возможность сидеть в инвалидном кресле и посещать лекции в вузе. Делать операцию в России ему откровенно страшно. Во время одной из операций на позвоночнике у него произошел парез кишечника: его мускулатура больше не сокращается, и с этим Артему теперь жить всю жизнь. Ему пообещали помочь в немецкой клинике.

Но Артем уже не маленький мальчик, поэтому счет за лечение огромен — 20 000 евро. Собрать необходимую сумму семье, в которой одна мама воспитывает двух детей, помогает благотворительный фонд «Помоги. Орг». И если вы не остались равнодушны к судьбе талантливого пермского студента, то тоже можете помочь им.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кому кроме Жанны Фриске нужна наша помощь

Не хотите помогать певице? Помогите пермским детям! Например, нужно всего 21 тысячу рублей, чтобы 4-летний Кирилл мог играть с другими детьми (Подробнее...)