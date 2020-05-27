«У меня что-то переклинило из-за разговоров о разводе». Пермская семья, оставившая ребенка в беби-боксе, рассказала, как все произошло

24-летний Максим и 20-летняя Маша из Перми поженились два года назад. Через год родился сын Антошка. Молодые живут в двухкомнатной квартире с мамой, папой и бабушкой Марии. 13 мая пара поругалась в пух и прах, мелькали даже слова о разводе: Маша хотела пойти на день рождения подруги, Максим был против – у нас семья, ты в ней мать, а за окном коронавирус! Но Мария ушла, хлопнув дверью.

- Они с Максимом полночи переписывались. А потом, не знаю, что у него в голове перемкнуло, что он так поступил, - говорит Сергей, дедушка Марии. – Мы дома были, но уже спали и ничего не слышали.

Около трех часов ночи Максим разбудил сына, одел его и поехал на такси к роддому, из которого год назад и забирал Машу с Антоном. Подошел к окошку с надписью «бэби-бокс» у приемного отделения, положил туда малыша, закрыл дверцу и ушел. Через несколько секунд на пульте роддома сработал сигнал, в палату с «коробкой жизни» пришел врач, Антона достали (не без изумления - обычно врачам оставляют новорожденных детей, а не годовалых), осмотрели, взвесили, составили документ и вызвали полицию. Бежать вслед удаляющемуся от приемного покоя мужчине никто не стал – смысл коробки в том, что оставляющего в ней ребенка человека не наказывают.

Ребенка осмотрели, взвесили, составили документ и вызвали полицию. Фото: Алена Овчинникова

Опомнился и понял, что натворил, папаша часов в девять утра. Он побежал к теще на работу и рассказал все про Машу, сына и бэби-бокс.

- Жена вылетела с работы, забрала Максима, и они полетели в полицию объясняться, - рассказывает дед. - Маша, узнав, что случилось, тут же примчалась от подруги, на день рождения она уходила с ночевкой.

- Ты совсем придурок? – кричала она на мужа.

- Я не знаю, у меня что-то переклинило из-за этих разговоров о разводе, - оправдывался Максим.

Но вернуть ребенка, само собой, так просто не вышло. Сначала родители собрали характеристики с места жительства, работы, справки от психиатра и нарколога… Антошку отдали только через девять дней, до этого времени даже посещения в больнице были под запретом.

Когда Антон вернулся домой, Маша и Максим помирились. Но теперь сташие члены семьи не спускают с них глаз.

- Семейная жизнь без ругани не бывает, конфликтов еще миллион будет, ты каждый раз теперь будешь с помощью бэби-бокса решать эти вопросы? – воспитывал молодого папашу тесть.

- Не могу объяснить, почему Максим так поступил, он ведь души в сыне не чает, - пожимает плечами прабабушка Антошки Тамара Алексеевна. – Да, они выясняют отношения иногда, но чтобы из-за этого ребенка родного оставить, я даже не могу поверить в это.

Несмотря на «хэппи энд», семью, где случилось ЧП, поставили на учет и взяли на социальное сопровождение. С ними будет работать психолог. Историей сейчас занимается полиция.

ОФИЦИАЛЬНО

- В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Статья 5.35. «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Максимальное наказание, которое ей может грозить - штраф до 500 рублей. В отношении отца полиция сейчас проводит проверку и не исключено, что его тоже могут привлечь к административной ответственности по этой же статье. После проведения проверки все материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних при районной администрации, и уже ее специалисты будут решать, как наказывать отца.