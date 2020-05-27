2020-05-27T15:47:31+03:00
Происшествия

«Увезли в горы и обменяли на стадо баранов?» Пермячка 12 лет ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах

Пять лет поисков ни к чему не привели. «Комсомолка» узнала все подробности случившегося
Виктор Правдин
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Пропавшая женщина. Фото предоставлено Еленой Б.Пропавшая женщина. Фото предоставлено Еленой Б.
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В конце 90-х начале 2000-тысячных две сестры из города Березников Пермского края Елена и Наталья Бурдиновы решили уехать на заработки в город Сочи. Елена уехала в 1999 году, а Наталья в 2002. Елена возила товары из Турции в Сочи. А Наталья пела. Несколько лет сестры то возвращались в родной город, то уезжали обратно. А в 2005 году решили остаться в курортном городе на ПМЖ.

- Наташа снимала комнату по адресу город Сочи, поселок Лазаревское Краснодарского края, улица Калараш, 68 а, - рассказывает «КП» Елена. – Я жила неподалеку от нее. Около 2 часов ночи 15 марта 2008 года Наташа вышла на улицу, как мне рассказала соседка, которую она встретила на лестничной площадке, в руках у моей сестры было мусорное ведро. С тех пор мою сестру никто не видел.

Пропавшая Наталья на фото справа. Фото предоставлено Еленой Б.

Пропавшая Наталья на фото справа. Фото предоставлено Еленой Б.

Об исчезновении Натальи Елена узнала через пару дней после случившегося.

- Я решила зайти к ней в гости, - рассказывает Елена, - позвонила, трубку никто не взял. Дверь тоже никто не открыл. Встретила ту самую соседку, которая видела Наташу в ночь исчезновения. Она рассказала, что сестра села в автомобиль Жигули красного цвета и уехала. Я побежала писать заявление в полицию.

По словам Елены, в полиции ей дали понять, что в городе пропадает много людей и что Наталью, конечно, будут искать, но шансы на успех маловероятны.

- Тогда я начала искать ее сама, - рассказывает Елена. – Я искала ее по всем аулам. Объездила все деревни от Краснодара до Адлера. Постоянно приходила в отдел, спрашивала, есть ли какие-то зацепки у полицейских. Мне говорили: «Ищем, если вы что-то узнаете, звоните нам». У меня сложилось впечатление, что полицейские не горят желанием найти мою сестру. Я обошла и обзвонила всех ее друзей и поклонников, она хорошо пела и успела познакомиться со многими местными жителями. Но все разводили руками, также недоумевая, куда она могла пропасть.

Елена рассказала о странностях, которые дают ей повод полагать, что ее сестру похитили.

- Во-первых, она оставила дома телефон, - говорит Елена.- Она этого никогда не делала. Во-вторых, она зачем-то в ту ночь взяла с собой паспорт. Зачем человеку, который пошел выносить мусор, понадобился паспорт? Знаю, что она встречалась с парнем с редким именем Гранд. У меня есть подозрения, что друг этого Гранда как-то связан с полицией, поэтому следователь, который вел дело, постоянно меня избегал и толком не давал никакой информации.

Елена рассказывает, что поиски затруднялись и тем, что в то время не было ни поисковых отрядов, ни социальных сетей.

- Сейчас, листая интернет, вижу, что многих пропавших находят благодаря волонтерским отрядам и группам в разных социальных сетях, - говорит Елена. – Но на тот момент интернет не был так развит, и сестру мне помогали искать только ее друзья. Я писала в передачу “Жди меня”, но на мои письма так и не ответили. Пять лет я продолжала поиски. Потом не выдержала и решила уехать обратно в Березники.

Елена думает, что ее сестру могли продать в рабство.

- Там ведь рядом Турция, не исключаю, что ее похитили и продали, - рассуждает Елена. – Или увезли в горы и обменяли на стадо баранов. Наталья моя единственная сестра, я верю, что она жива и надеюсь, что мне удастся ее найти.

Приметы из ориентировки

Бурдинова Наталья Константиновна 1975 года рождения, европейской внешности, среднего телосложения, рост 160 - 170 см., волосы светлые прямые средней длинны, глаза зеленые.

Особые приметы: на животе имеется шрам длиной 25-30 см., расположенный вертикально. Была одета в коричневую дубленку, черную юбку и бордового цвета туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят писать в личные сообщения в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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