«Увезли в горы и обменяли на стадо баранов?» Пермячка 12 лет ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах

В конце 90-х начале 2000-тысячных две сестры из города Березников Пермского края Елена и Наталья Бурдиновы решили уехать на заработки в город Сочи. Елена уехала в 1999 году, а Наталья в 2002. Елена возила товары из Турции в Сочи. А Наталья пела. Несколько лет сестры то возвращались в родной город, то уезжали обратно. А в 2005 году решили остаться в курортном городе на ПМЖ.

- Наташа снимала комнату по адресу город Сочи, поселок Лазаревское Краснодарского края, улица Калараш, 68 а, - рассказывает «КП» Елена. – Я жила неподалеку от нее. Около 2 часов ночи 15 марта 2008 года Наташа вышла на улицу, как мне рассказала соседка, которую она встретила на лестничной площадке, в руках у моей сестры было мусорное ведро. С тех пор мою сестру никто не видел.

Пропавшая Наталья на фото справа. Фото предоставлено Еленой Б.

Об исчезновении Натальи Елена узнала через пару дней после случившегося.

- Я решила зайти к ней в гости, - рассказывает Елена, - позвонила, трубку никто не взял. Дверь тоже никто не открыл. Встретила ту самую соседку, которая видела Наташу в ночь исчезновения. Она рассказала, что сестра села в автомобиль Жигули красного цвета и уехала. Я побежала писать заявление в полицию.

По словам Елены, в полиции ей дали понять, что в городе пропадает много людей и что Наталью, конечно, будут искать, но шансы на успех маловероятны.

- Тогда я начала искать ее сама, - рассказывает Елена. – Я искала ее по всем аулам. Объездила все деревни от Краснодара до Адлера. Постоянно приходила в отдел, спрашивала, есть ли какие-то зацепки у полицейских. Мне говорили: «Ищем, если вы что-то узнаете, звоните нам». У меня сложилось впечатление, что полицейские не горят желанием найти мою сестру. Я обошла и обзвонила всех ее друзей и поклонников, она хорошо пела и успела познакомиться со многими местными жителями. Но все разводили руками, также недоумевая, куда она могла пропасть.

Елена рассказала о странностях, которые дают ей повод полагать, что ее сестру похитили.

- Во-первых, она оставила дома телефон, - говорит Елена.- Она этого никогда не делала. Во-вторых, она зачем-то в ту ночь взяла с собой паспорт. Зачем человеку, который пошел выносить мусор, понадобился паспорт? Знаю, что она встречалась с парнем с редким именем Гранд. У меня есть подозрения, что друг этого Гранда как-то связан с полицией, поэтому следователь, который вел дело, постоянно меня избегал и толком не давал никакой информации.

Елена рассказывает, что поиски затруднялись и тем, что в то время не было ни поисковых отрядов, ни социальных сетей.

- Сейчас, листая интернет, вижу, что многих пропавших находят благодаря волонтерским отрядам и группам в разных социальных сетях, - говорит Елена. – Но на тот момент интернет не был так развит, и сестру мне помогали искать только ее друзья. Я писала в передачу “Жди меня”, но на мои письма так и не ответили. Пять лет я продолжала поиски. Потом не выдержала и решила уехать обратно в Березники.

Елена думает, что ее сестру могли продать в рабство.

- Там ведь рядом Турция, не исключаю, что ее похитили и продали, - рассуждает Елена. – Или увезли в горы и обменяли на стадо баранов. Наталья моя единственная сестра, я верю, что она жива и надеюсь, что мне удастся ее найти.

Приметы из ориентировки

Бурдинова Наталья Константиновна 1975 года рождения, европейской внешности, среднего телосложения, рост 160 - 170 см., волосы светлые прямые средней длинны, глаза зеленые.

Особые приметы: на животе имеется шрам длиной 25-30 см., расположенный вертикально. Была одета в коричневую дубленку, черную юбку и бордового цвета туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят писать в личные сообщения в соцсети.

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