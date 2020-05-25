Коронавирус в Перми, последние новости на 26 мая 2020 года: число заболевших составило 1410 человек

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае неутишительны. На утро 26 мая в регионе 1410 человек, заболевших COVID-19. За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 43 новых случая заражения: 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова опубликовала на своей странице в instagram инфографику, на которой показан возраст заразившихся коронавирусом жителей региона

Фото: Оксана Мелехова/instagram

По состоянию на утро 26 мая вспышки коронавируса зарегистрированы в 40 городах и районах края:

Пермь - 1082

Пермский район - 77

Краснокамск - 31

Чайковский - 20

Бардымский МО - 12

Чернушка, Кунгур район и Добрянка - 10 в каждом населенном пункте

Березники - 9

Нытва - 8

Кудымкарский МО, Кудымкар, Кизел, Верещагино, Кунгур - 7 в каждом населенном пункте

Соликамск - 6

Большесосновский МО и Суксун - 5 человек в каждом населенном пункте

Лысьва, Карагай, Юсьвенский район, Октябрьский округ - 4 в каждом населенном пункте

По 3 зараженных в Чусовом, Куединском и Юрдинском районах

Губаха, Александровский район, Сивинский округ, ЗАТО Звездный, Уинский, Осинский, Еловский районы, Очер - в каждом по 2 заболевших коронавирусом

По одному зараженному в Гремячинске, Чердыни, Красновишерске, Оханске, Юрлинском, Березовском, Частинском и Ординском округах

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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