Коронавирус в Перми, последние новости на 26 мая 2020 года: число заболевших составило 1410 человек
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае неутишительны. На утро 26 мая в регионе 1410 человек, заболевших COVID-19. За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 43 новых случая заражения: 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова опубликовала на своей странице в instagram инфографику, на которой показан возраст заразившихся коронавирусом жителей региона
Фото: Оксана Мелехова/instagram
По состоянию на утро 26 мая вспышки коронавируса зарегистрированы в 40 городах и районах края:
Пермь - 1082
Пермский район - 77
Краснокамск - 31
Чайковский - 20
Бардымский МО - 12
Чернушка, Кунгур район и Добрянка - 10 в каждом населенном пункте
Березники - 9
Нытва - 8
Кудымкарский МО, Кудымкар, Кизел, Верещагино, Кунгур - 7 в каждом населенном пункте
Соликамск - 6
Большесосновский МО и Суксун - 5 человек в каждом населенном пункте
Лысьва, Карагай, Юсьвенский район, Октябрьский округ - 4 в каждом населенном пункте
По 3 зараженных в Чусовом, Куединском и Юрдинском районах
Губаха, Александровский район, Сивинский округ, ЗАТО Звездный, Уинский, Осинский, Еловский районы, Очер - в каждом по 2 заболевших коронавирусом
По одному зараженному в Гремячинске, Чердыни, Красновишерске, Оханске, Юрлинском, Березовском, Частинском и Ординском округах
ПИШИТЕ НАМ!
Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.
«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Как тяжело быть в СИЗ, я поняла в первое же дежурство». Студентка-медик рассказала, как проходит практику в больнице, где лечат от коронавируса
В «красную зону» пошел работать и ее жених [аудио] [подробнее...]
Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В ПЕРМИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»