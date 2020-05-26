Коронавирус в Перми, последние новости на 26 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

По данным на 26 мая в Пермском крае общее число инфицированных достигло 1410. Накануне еще у 43 человек был лабораторно подтвержден диагноз коронавирус.

- 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщает Минздрав края. - Из 43 новых инфицированных - 17 мужчин, 25 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 23 человека, 11 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

COVID-19 подтвердили у жителей еще трех территорий края - Красновишерска, Ординского и Березовского муниципальных округов. В них зафиксировано 1, 3 и 1 инфицированный, соответственно. Теперь в 40 городах и районах края есть люди, зараженные коронавирусом

За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у инфицированного COVID-19 74-летнего мужчины, который умер от туберкулеза, это заболевание стало основной причиной смерти. Всего с начала эпидемии умерли 46 пациентов с коронавирусом.

Выздоровело же за это время 692 человека, 12 из них были выписаны из больниц в минувшие сутки. На лечении остается 630 пациентов, еще 2229 - под наблюдением.

Также в Пермь доставили шестерых наших земляков, прибывших из-за рубежа. Из них пятеро вернулись из Нью-Йорка и один - из ГОА. Их всех поместили в больницу на двухнедельную обсервацию, у всех взяты тесты на COVID-19.

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