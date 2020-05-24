2020-05-24T22:15:14+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 25 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 25 мая 2020 года [аудио]
Анна МарковаАнна Маркова
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В регионе коронавирусом заразились уже 204 медика.В регионе коронавирусом заразились уже 204 медика.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на этот час в Пермском крае с начала пандемии коронавирусной инфекции общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1367 человек. Стало известно, что в регионе коронавирусом заразились уже 204 медика, 82 из них выздоровели и приступили к работе. Они по-разному переносили заболевание: бессимптомно или в легкой форме, а кто-то болел тяжело.

- В настоящее время в медучреждениях края 602 человека остаются на лечении, в том числе 64 медика, - говорят в Минздраве Пермского края. - Еще 58 медработников проходят лечение амбулаторно.

Еще 11 человек выздоровели от коронавируса. Их выписали из медучреждений в предыдущие сутки. В общей сложности в Прикамье выздоровело 680 человек.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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Печальную статистику погибших с коронавирусной инфекцией в Пермском крае пополнили еще пять случаев. Столько летальных случаев зафиксировали в регионе за прошедшие сутки. Всего с начала эпидемии умерли 45 человек, с положительным анализом на COVID-19.

- Из новых инфицированных за прошедшие сутки зафиксированы 3 летальных исхода, у пациентов 68, 82 и 84 лет посмертно был обнаружен COVID-19, - сообщает Минздрав Пермского края. - Причины смерти уточняются. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 45 летальных исходов пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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