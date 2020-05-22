Число заболевших коронавирусом в Перми на 23 мая 2020 года составило 1277 человек

Ежедневно в Пермском крае выявляется порядка 50 новых больных коронавирусом. На 23 мая 2020 года общее число людей, инфицированных корорнавирусом, достигло 1277.

Накануне был выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Ежесуточный прирост больных составил 4,15 процента.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Из вновь зараженных у 26 человек выражены симптомы болезни, они проходят лечение в больнице, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием заболевания.

У двух человек 57 и 68 лет COVID-19 был обнаружен уже посмертно. Причины их смерти уточняются. Всего же в Прикамье на 23 мая зафиксировано 36 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Из 49 новых инфицированных - 24 мужчины, 22 женщины, три ребенка. Младше 45 лет – 20 человек, 20 человек в возрасте 45-65, шесть человек старше 65 лет.

Коронавирус в Пермском крае выявлен у жителей 36 территорий.

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