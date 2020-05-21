2020-05-21T17:34:58+03:00
Происшествия

«Четыре вахтовика привезли из командировки коронавирус». В Лысьве ожидается вспышка инфекции

Спустя неделю мужчины сдали тест в частной клинике, он оказался положительным [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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В Лысьве ждут вспышку коронавирусной инфекции. Фото: администрация города Лысьва.В Лысьве ждут вспышку коронавирусной инфекции. Фото: администрация города Лысьва.
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Буквально за сутки количество заразившихся коронавирусом в Лысьве увеличилось в два с лишним раза. 20 мая заболевших было трое, а 21 мая – уже семь человек. Но это еще не вся проблема, дело в том, что четыре случая сами заболевшие выявили самостоятельно, сдав анализ в частной клинике. А вот сколько человек они могли заразить, пока не обратились к врачам, покажет только время.

Предыстория такова: 10 мая четыре жителя Лысьвы вернулись из командировки в городе Рязани. Там они работали вахтовым методом. О своем приезде на «горячую линию» вахтовики не сообщили. Позже у одного из них появились признаки ОРВИ. Спустя неделю мужчины решили самостоятельно сдать платный анализ на коронавирусную инфекцию в частной клинике. По всем четырем анализам результат пришел положительный.

Находились ли заболевшие 11 дней, пока не пришли результаты, на самоизоляции или нет, сейчас выясняется. Вахтовиков госпитализировали, и в Лысьве сейчас готовятся к худшему.

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- Все четверо граждан находятся сейчас в подготовленном перепрофилированном отделении на базе стационара, - сообщили в администрации города Лысьвы. - Медики приступили к работе в круглосуточном режиме. Лысьвенское отделение было последним в крае, которое находилось в резерве. По решению Роспотребнадзора перепрофилированное отделение было открыто. Сейчас в Лысьве ожидается вспышка коронавирусной инфекции.

Сотрудники Роспотребнадзора установили первых контактных лиц заболевших вахтовиков: это 10 членов их семей и 18 коллег. У всех взят мазок.

Телефоны горячих линий по коронавирусной инфекции в Лысьве + 7 (342 49) 6-24-19, в Пермском крае - +7 (342) 258 07 87.

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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