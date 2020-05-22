2020-05-22T16:30:22+03:00
Общество

«Пять часов с Юрием Гагариным» и первое интервью Путина. О чем писала «Комсомолка» в минувшие годы

Спецвыпуск к 95-летию «Комсомольской правды». История страны на газетных страницах
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На газетных страницах - вся история страныНа газетных страницах - вся история страныФото: Евгения ГУСЕВА
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24 мая «Комсомолке» исполнится 95 лет. Наша газета вышла в мае 1925 года и радовала своих читателей свежими и эксклюзивными новостями даже тогда, когда слово «эксклюзив» не знал почти никто. Вся история страны отражена на страницах газеты. Это и ударные стройки, и суровые военные годы, и важные события последнего времени. Именно «Комсомольской правде» дал интервью Юрий Гагарин, газета первой рассказала о семье Лыковых, оказавшихся в «таежном тупике», на ее страницах вышло самое первое интервью с Владимиром Путинным.

В честь юбилея мы выпускаем уникальный спецвыпуск, в который вошли самые интересные и яркие материалы «Комсомольской правды» за эти 95 лет. А так как раньше газеты выходила в большом «простынном» формате, то и этот спецвыпуск выйдет таким же.

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Встречайте 26 мая всю историю страны в газетных страницах. Приобрести уникальный спецвыпуск «Комсомольской правды» можно в газетных киосках, на почте и в магазинах сетей "Семья", "Магнит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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