«Пять часов с Юрием Гагариным» и первое интервью Путина. О чем писала «Комсомолка» в минувшие годы

24 мая «Комсомолке» исполнится 95 лет. Наша газета вышла в мае 1925 года и радовала своих читателей свежими и эксклюзивными новостями даже тогда, когда слово «эксклюзив» не знал почти никто. Вся история страны отражена на страницах газеты. Это и ударные стройки, и суровые военные годы, и важные события последнего времени. Именно «Комсомольской правде» дал интервью Юрий Гагарин, газета первой рассказала о семье Лыковых, оказавшихся в «таежном тупике», на ее страницах вышло самое первое интервью с Владимиром Путинным.

В честь юбилея мы выпускаем уникальный спецвыпуск, в который вошли самые интересные и яркие материалы «Комсомольской правды» за эти 95 лет. А так как раньше газеты выходила в большом «простынном» формате, то и этот спецвыпуск выйдет таким же.

.

Встречайте 26 мая всю историю страны в газетных страницах. Приобрести уникальный спецвыпуск «Комсомольской правды» можно в газетных киосках, на почте и в магазинах сетей "Семья", "Магнит".